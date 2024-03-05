Советник президента о помощи Литве со стороны Польши: страны обязались сотрудничать и в мирное время, и во время войны

По его словам, это предусмотрено двусторонним Оршанским планом, подписанным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И на практике это доказывают регулярно проводимые учения по обе стороны границы, подчеркивает К. Будрис.
"Отмечу, что в 2022 году командующие армиями, с учетом войны в Украине и ясности позиции обеих стран о необходимости углубления взаимодействия, разработали так называемый Оршанский план. Этим предусматриваются как средства взаимодействия по обе стороны границы, так и обеспечение безопасности в ответ на определенные угрозы", – заявил во вторник К. Будрис радиостанции Žinių radijas.
"Если поляки не будут нас защищать, то как мы защитим Сувалкский коридор? Сувалкский коридор, подчеркиваю, стоит на повестке дня нашей обороны и конкретного планирования. Здесь нет никаких юридических ограничений для определения всех этих планов", – сказал советник президента.
Кроме того, отметил К. Будрис, лидеры Литвы и Польши находятся в постоянном контакте по вопросам обороны Сувалкского коридора.
"Что касается обороны Сувалок – это, безусловно, предмет постоянной работы президента, в беседах с президентом Дудой или при выдвижении инициатив по организации перемещения сил через границу (...), а также при планировании совместных операций и общих условий, где и как мы могли бы действовать", — сказал советник президента.