Советник президента о помощи Литве со стороны Польши: страны обязались сотрудничать и в мирное время, и во время войны

 
ELTA
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Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В ответ на разгоревшиеся в стране споры относительно помощи Литве со стороны Польши в случае военной агрессии, главный советник президента Кястутис Будрис напоминает, что страны обязались сотрудничать как в мирное время, так и во время войны или гибридных угроз.

По его словам, это предусмотрено двусторонним Оршанским планом, подписанным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И на практике это доказывают регулярно проводимые учения по обе стороны границы, подчеркивает К. Будрис.

"Отмечу, что в 2022 году командующие армиями, с учетом войны в Украине и ясности позиции обеих стран о необходимости углубления взаимодействия, разработали так называемый Оршанский план. Этим предусматриваются как средства взаимодействия по обе стороны границы, так и обеспечение безопасности в ответ на определенные угрозы", – заявил во вторник К. Будрис радиостанции Žinių radijas.

"Если поляки не будут нас защищать, то как мы защитим Сувалкский коридор? Сувалкский коридор, подчеркиваю, стоит на повестке дня нашей обороны и конкретного планирования. Здесь нет никаких юридических ограничений для определения всех этих планов", – сказал советник президента.

Кроме того, отметил К. Будрис, лидеры Литвы и Польши находятся в постоянном контакте по вопросам обороны Сувалкского коридора.

"Что касается обороны Сувалок – это, безусловно, предмет постоянной работы президента, в беседах с президентом Дудой или при выдвижении инициатив по организации перемещения сил через границу (...), а также при планировании совместных операций и общих условий, где и как мы могли бы действовать", — сказал советник президента.

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