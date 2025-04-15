Советник президента о национальных санкциях против России и Беларуси: могут и не понадобиться, но готовиться надо

„Должны ли мы готовиться? Да, должны. Мы все видим позицию Венгрии и понимаем, что Европе становится все сложнее прийти к общему согласию, когда некоторые вообще не хотят вводить никаких санкций против России“, — заявил Ф. Янсонас в интервью радиостанции Žinių radijus во вторник.
„Будет ли какой-то эффект от национальных санкций одного государства? Мы не наивны. Мы понимаем, что в едином экономическом пространстве этого не произойдет, но в данном случае мы должны говорить о наших национальных санкциях, о региональных санкциях, о более широких санкциях, может быть, от 26 европейских государств, если даже одно (выступит против — ELTA), то тогда мы уже будем думать, что с этим делать. Есть различные решения. Надо готовиться. Они точно понадобятся? Нет, не обязательно“, — сказал советник президента.
Срок действия нынешних санкций ЕС против России истекает в июле.
Понимает желание правительства не уравнивать санкции для граждан России и Беларуси
Несмотря на то, что МИД не предпринимает шагов по унификации санкций в отношении граждан России и Беларуси, Ф. Янсонас заявил, что понимает желание правительства оценить, насколько унификация ограничительных мер навредит работающим здесь белорусам.
„Я понимаю, что правительство может видеть ситуацию несколько иначе и больше учитывает тех белорусских работников, которые создают более высокую стоимость и которых пригласили в Литву в 2020–2021 годах. Они подсчитывают, сколько из них могут уехать из-за якобы неблагоприятных условий или неблагоприятного отношения „, — сказал старший советник президента.
„Здесь вопрос аргументации. По мнению президента, поездки туда-сюда, как попало, через границу из Литвы в Беларусь, очевидно, представляет определенную опасность даже для работающих здесь белорусов, не только для Литовского государства. Поймите, если здесь крутишься в IT-сфере, участвуешь в каких-то конкурсах, где-то еще, очень малая вероятность того, что белорусский КГБ не заинтересуется тобой на границе и не начнет давить на тебя, чтобы ты стал информатором „, — продолжил он.
Офис президента неоднократно заявлял, что между минским и кремлевским режимами практически нет разницы, и поэтому выступает за единые санкции для граждан обеих стран.