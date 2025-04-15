Советник президента о национальных санкциях против России и Беларуси: могут и не понадобиться, но готовиться надо

„Должны ли мы готовиться? Да, должны. Мы все видим позицию Венгрии и понимаем, что Европе становится все сложнее прийти к общему согласию, когда некоторые вообще не хотят вводить никаких санкций против России“, — заявил Ф. Янсонас в интервью радиостанции Žinių radijus во вторник.

„Будет ли какой-то эффект от национальных санкций одного государства? Мы не наивны. Мы понимаем, что в едином экономическом пространстве этого не произойдет, но в данном случае мы должны говорить о наших национальных санкциях, о региональных санкциях, о более широких санкциях, может быть, от 26 европейских государств, если даже одно (выступит против — ELTA), то тогда мы уже будем думать, что с этим делать. Есть различные решения. Надо готовиться. Они точно понадобятся? Нет, не обязательно“, — сказал советник президента.