Советник президента о начатом предварительном расследовании закупки дронов: радует поведение Минобороны

„В данном случае очень радует поведение Минобороны. Установив, что была совершена сомнительная сделка, что могло быть совершено нарушение или преступное деяние – вышло и заявило обо всем открыто, вызвало органы и начало расследование. Считаю, что прозрачность в данном случае необходима“, – заявил М. Чеснулявичюс в эфире Žinių radijas во вторник.
„По мере увеличения финансирования уделяется больше внимания и национальной обороне, проверяется, действительно ли эти деньги усваиваются так, как надо, не распределяются ли средства не туда, куда надо, или растрачиваются. В данном случае открытость является единственным и самым правильным шагом, министерство пошло на этот шаг“, – подчеркнул он.
Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по поводу закупки беспилотников – подозревается, что Литва могла закупить беспилотники, произведенные в недружественных ей странах. Ведется расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением.
Министр обороны Довиле Шакалене указала, что обратилась в правоохранительные органы после получения документа из Второго департамента оперативных служб, в котором указывалось, что, по имеющимся данным, есть обоснованные подозрения, что поставленное поставщиком оборудование, на котором была маркировка „произведено в Литве“, возможно, было произведено за пределами Евросоюза или стран НАТО.
Генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что прокуратура, получив обращение министра обороны, 24 марта текущего года начала досудебное расследование по поводу злоупотребления должностными полномочиями с целью установления наличия состава преступления. Расследование поручено Службе специальных расследований.
Министр обороны заявила, что она, в свою очередь, поручила провести в министерстве проверку в отношении закупок беспилотников, которые проводились в 2023-2024 гг.