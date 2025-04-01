Советник президента о начатом предварительном расследовании закупки дронов: радует поведение Минобороны

„В данном случае очень радует поведение Минобороны. Установив, что была совершена сомнительная сделка, что могло быть совершено нарушение или преступное деяние – вышло и заявило обо всем открыто, вызвало органы и начало расследование. Считаю, что прозрачность в данном случае необходима“, – заявил М. Чеснулявичюс в эфире Žinių radijas во вторник.

„По мере увеличения финансирования уделяется больше внимания и национальной обороне, проверяется, действительно ли эти деньги усваиваются так, как надо, не распределяются ли средства не туда, куда надо, или растрачиваются. В данном случае открытость является единственным и самым правильным шагом, министерство пошло на этот шаг“, – подчеркнул он.