Советник президента о дополнительных полигонах: будет такая ситуация, когда придется говорить и о выселении домовладений

„В Литве по-прежнему не хватает полигонов. Нам и далее придется интенсивно искать дополнительные места для их создания, потому что и Литовская армия , и союзники, которые находятся в Литве, должны обучаться и делать это в лучших условиях“, – заявил К. Будрис во вторник в эфире радиостанции LRT.

„В очередной раз обращаю ваше внимание, что мы продолжим переговоры с другими муниципалитетами, потому что нам понадобится еще большая площадь для полигонов – как минимум 15 на 25 километров. И у нас действительно будет такая ситуация с местными жителями, когда нам придется говорить и о выселении домовладений“ – подчеркнул К. Будрис.