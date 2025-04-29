Советник президента не видит изменений в Беларуси: говорить о железнодорожном сообщении пока рано

„Я думаю, что пока рано об этом говорить. Мы не видим никаких изменений в Беларуси, а их спецслужбы и российские спецслужбы тесно сотрудничают“, — сказал Д. Матулёнис в интервью Žinių radijas.
По его словам, Россия пытается испортить отношения между соседними странами с помощью различных манипуляций, а Литве нужно не сдаваться и попытаться пробудить в Беларуси стремление к свободе, поскольку она кардинально отличается от России.
„Они пытаются вбить клин между литовцами и белорусами. Для этого нужна определенная внутренняя устойчивость в литовском обществе. Белорусы — это точно не русские, это совершенно другая нация, которая не агрессивна, но их нужно поощрять, чтобы они чувствовали желание быть свободными. Именно это и пытаются сказать, что приехавшие в Литву белорусы посягают на ценности и символы страны“, — заявил советник президента.
Новостной портал 15min в пятницу сообщил о том, что Литва получила предложение от Беларуси о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между странами. По словам представителя министра транспорта и сообщения Лукаса Пашкявичюса, это предложение рассматривается — ожидается оценка от министерств внутренних дел и иностранных дел, а также Департамента государственной безопасности (ДГБ).
Железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было приостановлено в 2020 году из-за тогдашней пандемии COVID-19. Это сообщение после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году так и не было восстановлено.