Советник президента не видит изменений в Беларуси: говорить о железнодорожном сообщении пока рано

„Я думаю, что пока рано об этом говорить. Мы не видим никаких изменений в Беларуси, а их спецслужбы и российские спецслужбы тесно сотрудничают“, — сказал Д. Матулёнис в интервью Žinių radijas.

По его словам, Россия пытается испортить отношения между соседними странами с помощью различных манипуляций, а Литве нужно не сдаваться и попытаться пробудить в Беларуси стремление к свободе, поскольку она кардинально отличается от России.