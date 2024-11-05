Советник президента: НАТО должен отреагировать на посылки с зажигательными устройствами

„Необходимо нейтрализовать и предотвратить источник. Источником этих операций является российская военная разведка, мы также говорим союзникам, что это непросто чья-то самодеятельность, кто-то пытается создать ужас“, - во вторник Žinių radijas сказал К. Будрис.

„На это должен отреагировать НАТО, а не кто-то еще. Прежде всего, направив прямой ответ российской стороне, что мы такого не потерпим (...) это и усиление средств разведки, и развертывания дополнительных возможностей, вызывающих последствия, которые России не нужны“, - подчеркнул советник, акцентируя, что эта ситуация Альянсу уже известна.

По словам К. Будриса, подобные действия российских служб опасны, поэтому мириться с ними нельзя.