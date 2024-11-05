Советник президента: НАТО должен отреагировать на посылки с зажигательными устройствами

„Необходимо нейтрализовать и предотвратить источник. Источником этих операций является российская военная разведка, мы также говорим союзникам, что это непросто чья-то самодеятельность, кто-то пытается создать ужас“, - во вторник Žinių radijas сказал К. Будрис.
„На это должен отреагировать НАТО, а не кто-то еще. Прежде всего, направив прямой ответ российской стороне, что мы такого не потерпим (...) это и усиление средств разведки, и развертывания дополнительных возможностей, вызывающих последствия, которые России не нужны“, - подчеркнул советник, акцентируя, что эта ситуация Альянсу уже известна.
По словам К. Будриса, подобные действия российских служб опасны, поэтому мириться с ними нельзя.
„Это происшествие и другие, о которых публично не сообщалось, стали для Литвы веским поводом поднять вопрос о неконвенционных кинетических операциях России, проводимых против стран Балтии, Европы и НАТО. Мы не можем оставить это без ответа, потому что это будет только обостряться, и мы перейдем на новый уровень угроз“, - сказал советник.
Однако советник президента утверждает, что литовские службы знали об этом раньше. По его словам, у служб есть веская причина, по которой они решили не комментировать сложившуюся ситуацию.
Чуть ранее издание Wall Street Journal сообщило, что зажигательные устройства, отправленные летом самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию, были частью секретной российской операции.
Обе посылки из Литвы отправились к одному и тому же адресату в Великобритании, одна посылка загорелась в Лейпциге в Германии перед погрузкой на грузовой самолет, другая – на складе DHL в Бирмингеме в Великобритании. Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, оба пожара произошли в ночь с 20 на 21 июля.
По данным Wall Street Journal, целью этой российской операции была передача пакетов с зажигательными устройствами пассажирским или грузовым самолетам, летающим в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.
Как тогда сообщал портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал ложную личность и указал адрес, по которому получатель посылок не проживает.
Имеющиеся у LRT данные также свидетельствуют о том, что посылок от того же отправителя было больше, но они не были отправлены авиапочтой, поэтому угрозы авиации не было. Предполагается, что отправитель оплатил услуги наличными.