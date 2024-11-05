2024.11.05 12:18

Советник президента: НАТО должен отреагировать на посылки с зажигательными устройствами

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Главный советник президента Кястутис Будрис говорит, что зажигательные устройства, отправленные летом самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию, были неконвенционной операцией, подготовленной российскими службами. Поэтому, по его словам, на эту ситуацию также должен отреагировать НАТО. По его словам, эта история уже известна Альянсу.

„Необходимо нейтрализовать и предотвратить источник. Источником этих операций является российская военная разведка, мы также говорим союзникам, что это непросто чья-то самодеятельность, кто-то пытается создать ужас“, - во вторник Žinių radijas сказал К. Будрис.

„На это должен отреагировать НАТО, а не кто-то еще. Прежде всего, направив прямой ответ российской стороне, что мы такого не потерпим (...) это и усиление средств разведки, и развертывания дополнительных возможностей, вызывающих последствия, которые России не нужны“, - подчеркнул советник, акцентируя, что эта ситуация Альянсу уже известна.

По словам К. Будриса, подобные действия российских служб опасны, поэтому мириться с ними нельзя.

„Это происшествие и другие, о которых публично не сообщалось, стали для Литвы веским поводом поднять вопрос о неконвенционных кинетических операциях России, проводимых против стран Балтии, Европы и НАТО. Мы не можем оставить это без ответа, потому что это будет только обостряться, и мы перейдем на новый уровень угроз“, - сказал советник.

Однако советник президента утверждает, что литовские службы знали об этом раньше. По его словам, у служб есть веская причина, по которой они решили не комментировать сложившуюся ситуацию.

Чуть ранее издание Wall Street Journal сообщило, что зажигательные устройства, отправленные летом самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию, были частью секретной российской операции.

Обе посылки из Литвы отправились к одному и тому же адресату в Великобритании, одна посылка загорелась в Лейпциге в Германии перед погрузкой на грузовой самолет, другая – на складе DHL в Бирмингеме в Великобритании. Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, оба пожара произошли в ночь с 20 на 21 июля.

По данным Wall Street Journal, целью этой российской операции была передача пакетов с зажигательными устройствами пассажирским или грузовым самолетам, летающим в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.

Как тогда сообщал портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал ложную личность и указал адрес, по которому получатель посылок не проживает.

Имеющиеся у LRT данные также свидетельствуют о том, что посылок от того же отправителя было больше, но они не были отправлены авиапочтой, поэтому угрозы авиации не было. Предполагается, что отправитель оплатил услуги наличными.

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