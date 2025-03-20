Советник президента Литвы: я бы не сказала, что американские нарративы близки российским

„Я бы не сказала, что американские нарративы близки российским. Это, наверное, не так –у Америки свои нарративы и свои интересы“, - сказала А. Скайсгирите в эфире радио LRT в четверг утром.
„Мне кажется, что США с самого начала дали понять, что рассматривают этот европейский конфликт в более широком глобальном контексте и что для США важен весь мир“, - заявила она.
Правда, после того как в конце февраля президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского „диктатором“, А. Скайсгирите говорит, что подобные заявления звучат как нарратив российской дезинформации.
Говоря о мирных переговорах между Москвой и Киевом, советник президента вновь подчеркнула, что война России против украинцев ведется в Европе, поэтому европейцы также должны быть за столом переговоров.
„Для нас важно, чтобы то, что происходит в Европе, было согласовано с европейцами. (...) ЕС и Украина обязательно должны сидеть за столом переговоров, когда наступит этап непосредственного ведения мирных переговоров“, - подчеркнула А. Скайсгирите.
В среду президенты США и Украины обсудили по телефону временное прекращение огня. Украина согласилась на предложение США о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.
Разговор Д. Трампа и В. Зеленского состоялся после того, как президент России Владимир Путин также согласился на аналогичное предложение во время телефонного разговора с лидером США во вторник.
Пока не ясно, когда начнется ограниченное прекращение огня. Если это будет реализовано, это станет первым ограничением боевых действий с тех пор, как 24 февраля 2022 года В. Путин отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину.