Советник президента Литвы: я бы не сказала, что американские нарративы близки российским

„Я бы не сказала, что американские нарративы близки российским. Это, наверное, не так –у Америки свои нарративы и свои интересы“, - сказала А. Скайсгирите в эфире радио LRT в четверг утром.

„Мне кажется, что США с самого начала дали понять, что рассматривают этот европейский конфликт в более широком глобальном контексте и что для США важен весь мир“, - заявила она.

Правда, после того как в конце февраля президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского „диктатором“, А. Скайсгирите говорит, что подобные заявления звучат как нарратив российской дезинформации.