Советник президента Литвы высказалась о неблагоприятной рабочей атмосфере в МИД

"Мы видели то проведенное исследование и его результаты. Опять же, я считаю, что это должно было побудить руководство МИД сделать соответствующие выводы и постараться максимально улучшить этот климат", – сказала во вторник А. Скайсгирите.

"Люди действительно были недовольны условиями труда, оплатой, возможностями карьерного роста и так далее. Все эти вопросы, которые важны для сотрудников, можно решить посредством бесед с ними и, соответственно, попыток изменить законодательство с целью соответствовать ожиданиям сотрудников", – пояснила советник президента.

Социал-демократы Сейма еще в сентябре начали поднимать вопросы о микроклимате и компетентности руководства МИД – тогда, после появления в публичном пространстве информации о крайне неблагоприятных условиях работы госслужащих в министерстве, они призвали главу дипломатии страны Габриэлюса Ландсбергиса обнародовать результаты исследования, проведенного в 2022 году.