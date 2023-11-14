Советник президента Литвы: возможность проложить Harmony Link по суше – хорошая новость

"Очень хорошая новость, что польский оператор системы электропередачи пересмотрел возможность (прокладки кабеля по суше), когда ранее говорилось, что невозможно построить вторую линию", – сказал Я. Неверович во вторник.

В понедельник литовский оператор сети передачи электроэнергии Litgrid объявил, что вместе с польским оператором PSE рассматривает возможность прокладки Harmony Link по суше с использованием инфраструктурного коридора Rail Baltica. К рассмотрению альтернативы приступили после того, как стоимость проекта морского кабеля с начала года выросла с 680 млн евро до 1,6 млрд евро.

"Проект разрабатывается совместно с польским оператором системы электропередачи, который до определенного момента считал необходимым построить морское соединение с его подключением к польской системе на севере, в районе Гданьска.