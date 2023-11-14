Советник президента Литвы: возможность проложить Harmony Link по суше – хорошая новость

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В ответ на рассматриваемую литовским и польским операторами систем передачи электроэнергии возможность прокладки кабеля Harmony Link по суше, а не по дну моря, советник президента Ярек Неверович считает, что появившаяся альтернатива является хорошим знаком для своевременного завершения проекта.

"Очень хорошая новость, что польский оператор системы электропередачи пересмотрел возможность (прокладки кабеля по суше), когда ранее говорилось, что невозможно построить вторую линию", – сказал Я. Неверович во вторник.

В понедельник литовский оператор сети передачи электроэнергии Litgrid объявил, что вместе с польским оператором PSE рассматривает возможность прокладки Harmony Link по суше с использованием инфраструктурного коридора Rail Baltica. К рассмотрению альтернативы приступили после того, как стоимость проекта морского кабеля с начала года выросла с 680 млн евро до 1,6 млрд евро.

Harmony Link

"Проект разрабатывается совместно с польским оператором системы электропередачи, который до определенного момента считал необходимым построить морское соединение с его подключением к польской системе на севере, в районе Гданьска.

Теперь это мнение изменилось после того, как увидели, что на самом деле существуют как финансовые, так и организационные вызовы, вызовы, связанные со сроками, изготовлением всего оборудования, прокладкой кабелей, подключением и т. д. Скорее всего, мы бы не уложились в цель 2030 года", – сказал советник Гитанаса Науседы.

На данный момент операторы еще рассматривают альтернативные варианты, поэтому не исключено, что кабель будет проложен по морскому дну. В Министерстве энергетики в понедельник сообщили, что чиновники обеих стран и Еврокомиссия в настоящее время согласовывают технические возможности прокладки Harmony Link по суше.

"С точки зрения интересов Литвы важно правильно оценить и все финансовые, экологические и социально-экономические контексты. Чтобы принятое решение было устойчивым и было реализовано как можно скорее", – отметил Я. Неверович.

Советник также согласился с тем, что безопасность является "серьезным доводом" в пользу того, почему соединение следует проложить по суше.

Прокладка соединения Harmony Link по дну Балтийского моря планировалась с целью увеличения торговли электроэнергией на едином европейском рынке и повышения надежности систем стран Балтии. Запланированная протяженность соединения мощностью 700 МВт – 330 км, срок завершения прокладки ​– 2028 г.

По данным Минэнерго, согласно плану, соединение должно быть проложено к 2028 г.

Litgrid неоднократно заявлял, что соединение Harmony Link – коммерческое, поэтому не повлияет на синхронизацию с электросетями Западной Европы в феврале 2025 г.

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