2025.05.06 09:42

Советник президента Литвы: соглашение США и Украины о полезных ископаемых будет выгодно обеим странам

 
Elta
ru.DELFI.lt
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Соглашение о полезных ископаемых, подписанное между Украиной и Соединенными Штатами (США) на прошлой неделе, принесет пользу обеим странам, считает главный советник президента Аста Скайсгирите. Однако, по ее словам, пока не ясно, поможет ли это остановить войну России против Украины.

„Это соглашение сближает США и Украину. Оно сближает их через очень конкретные вещи: возможность использовать те полезные ископаемые, которые находятся на территории Украины. Очень важно, чтобы украинцы также чувствовали, что это справедливое соглашение, что все предусмотренные в нем экономические условия выгодны не только США, но и Украине. (...) Из комментариев следует, что это соглашение их удовлетворяет, что является очень хорошей новостью“, - сказала А. Скайсгирите Žinių radijas во вторник.

„Приближает ли это к миру? К миру приблизил бы тот факт, что Россия вывела свои войска и прекратила войну. Мы пока этого не видим“, - подчеркнула она.

По словам советника, дальнейший ход войны также будет зависеть от результатов переговоров США с Россией.

„Между США и Россией продолжаются очень интенсивные переговоры. Мы должны набраться терпения и продолжить смотреть, что можно сделать“, - заявила А. Скайсгирите.

„Позиция Литвы неизменна, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, - подчеркнула она.

На прошлой неделе США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, которое администрация президента Дональда Трампа назвала новой формой обязательств США перед Киевом после прекращения военной помощи.

По разным оценкам, на территории Украины сосредоточено около пяти процентов мировых запасов минеральных ископаемых и редкоземельных элементов. Однако многие ресурсы еще не освоены и находятся на территории, которая в настоящее время контролируется российскими войсками.

По данным Французского управления геологических и горных исследований, в Украине сосредоточено около 20 проц. мировых запасов графита – важнейшего материала для производства электрических батарей. Украина также является крупным производителем марганца и титана и утверждает, что имеет крупнейшие месторождения лития в Европе.

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