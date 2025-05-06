Советник президента Литвы: соглашение США и Украины о полезных ископаемых будет выгодно обеим странам

„Это соглашение сближает США и Украину. Оно сближает их через очень конкретные вещи: возможность использовать те полезные ископаемые, которые находятся на территории Украины. Очень важно, чтобы украинцы также чувствовали, что это справедливое соглашение, что все предусмотренные в нем экономические условия выгодны не только США, но и Украине. (...) Из комментариев следует, что это соглашение их удовлетворяет, что является очень хорошей новостью“, - сказала А. Скайсгирите Žinių radijas во вторник.