Советник президента Литвы: службы готовы противостоять попыткам дискредитации синхронизации

„Мы понимаем, что со стороны некоторых стран есть желание навредить, поэтому все службы будут готовы“, - заявил Ф. Янсонас Žinių radijas во вторник.
Советник президента также заверил, что Литва готовилась к отключению от БРЭЛЛ в течение 5 лет, поэтому этот процесс не доставит неудобств жителям страны.
„Мы готовились к завершению процесса синхронизации в течение 5 лет. Отключение от БРЭЛЛ – одна из самых фундаментальных мер, которую государство может принять для обеспечения безопасности. И мы обязательно это сделаем. Насколько известно президенту, подготовка Литвы такова, что всё будет хорошо“, - прокомментировал он.
В понедельник ДГБ заявил, что Россия заинтересована в дискредитации решения стран Балтии отключиться от кольца БРЭЛЛ. Служба также призвала жителей не терять бдительности и не поддаваться возможным провокациям.
Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.
Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.
Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.
После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.
Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.
Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.
Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75 проц. общих расходов.
В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.
Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.
Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.
Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.