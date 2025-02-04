Советник президента Литвы: службы готовы противостоять попыткам дискредитации синхронизации

„Мы понимаем, что со стороны некоторых стран есть желание навредить, поэтому все службы будут готовы“, - заявил Ф. Янсонас Žinių radijas во вторник.

Советник президента также заверил, что Литва готовилась к отключению от БРЭЛЛ в течение 5 лет, поэтому этот процесс не доставит неудобств жителям страны.

„Мы готовились к завершению процесса синхронизации в течение 5 лет. Отключение от БРЭЛЛ – одна из самых фундаментальных мер, которую государство может принять для обеспечения безопасности. И мы обязательно это сделаем. Насколько известно президенту, подготовка Литвы такова, что всё будет хорошо“, - прокомментировал он.