Советник президента Литвы: повышение акциза на природный нефтяной газ - было ошибкой правительства

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В ответ на готовящийся в Вильнюсе протест фермеров, одной из причин которого стало повышение акцизов на топливо, советник президента Ирена Сегаловичене говорит, что дополнительное налогообложение было ошибкой правительства. По ее словам, это решение легло непропорциональной нагрузкой на потребителей, а механизмы перехода на альтернативы сжиженному нефтяному газу (СНГ) оказались недостаточными.

"Один из поднятых фермерами вопросов — цена на сжиженный нефтяной газ. Столь внезапное повышение акцизов было ошибкой правительства, поскольку они стали непропорционально большой нагрузкой на потребителей. Особенно учитывая, что возможностей приспособиться к альтернативам было недостаточно. А те механизмы, которые предложило Правительство, были крайне недостаточны. И действительно, президент призвал немедленно принять меры", – сказала И. Сегаловичене во вторник.

Как утверждает советник президента, в таких ситуациях правительству важно не только быстро принимать решения, но продемонстрировать земледельцам то, что ведется поиск компромиссов.

"В таких ситуациях важна конструктивность и скорость принятия решений, чтобы фермеры видели, что их не только кормят обещаниями, но и ищут компромиссы", – сказала она.

23-26 января в Вильнюсе пройдет акция протеста фермеров, несмотря на то что после встречи с премьер-министром 8 января представители Сельскохозяйственного совета (СХС), организатора протеста, выразили удовлетворенность конструктивным диалогом с правительством по поднятым ими вопросам.

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