Советник президента Литвы: поездки белорусов на родину и обратно кажутся подозрительными

„Поездки туда и обратно, мягко говоря, подозрительны. (...) Граждане Беларуси, бежавшие от режима, но возвращающиеся назад, могут ли они подвергнуться давлению со стороны КГБ или других служб? Да, однозначно. Создает ли это условия для того, чтобы превратить их в агентов и работать на режим? Да, однозначно“, - сказал М. Чеснулявичюс Žinių radijas во вторник.
„В этом случае на Департамент государственной безопасности (ДГБ) ложится огромная нагрузка. Несмотря на то, что их бюджет был увеличен, им все равно необходимо сформировать штат сотрудников и иметь инструменты, которые не разрабатываются за один день. Нагрузка на ДГБ колоссальная, это действительно огромная проблема“, - подчеркнул он.
Однако советник утверждает, что простого решения этого вопроса нет, поскольку необходимо также учитывать аспект прав человека.
„Однако наказывать людей только потому, что там режим, нельзя. Здесь нет простого и легкого ответа, и мы продолжим обсуждать этот вопрос как с точки зрения прав человека, так и с точки зрения спецслужб, которые должны обеспечивать нашу собственную безопасность“, - сказал М. Чеснулявичюс.
Правительство предложит Сейму продлить национальные санкции, применяемые к гражданам России и Беларуси, еще на год – до 2 мая 2026 года.