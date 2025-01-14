Советник президента Литвы: поездки белорусов на родину и обратно кажутся подозрительными

„Поездки туда и обратно, мягко говоря, подозрительны. (...) Граждане Беларуси, бежавшие от режима, но возвращающиеся назад, могут ли они подвергнуться давлению со стороны КГБ или других служб? Да, однозначно. Создает ли это условия для того, чтобы превратить их в агентов и работать на режим? Да, однозначно“, - сказал М. Чеснулявичюс Žinių radijas во вторник.