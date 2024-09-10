2024.09.10 10:00

Советник президента Литвы обеспокоена решением Венгрии ослабить шенгенский визовый режим для России

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Советник президента Аста Скайсгирите
Советник президента Аста Скайсгирите
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Советник президента Аста Скайсгирите признает, что решение Венгрии ослабить шенгенский визовый режим для граждан России и Беларуси вызывает обеспокоенность. Поэтому, по ее словам, необходимо найти общеевропейские решения, чтобы предотвратить въезд граждан этих стран в другие страны, входящие в Шенгенскую зону.

„Эти послабления визового режима действительно вызывают обеспокоенность. Проблема в том, что после фактического получения шенгенской визы путешествие по Шенгенской зоне сильно упрощается – между странами Шенгенского соглашения нет контрольно-пропускных пунктов. Да, их можно было бы сделать, но это уже означало бы проверку внутри Шенгена, что дискриминировало бы саму идею Шенгена. Потому что идея Шенгена – это свободное движение внутри“, – сказала Žinių radijas А. Скайсгирите.

Советник главы страны подчеркивает, что эту ситуацию следует решать путем поиска общеевропейского решения.

„Это действительно головоломка для всего Евросоюза, всей Шенгенской зоны – не только для нас – как действовать в таком случае. А поскольку раньше таких случаев было не много, это совершенно новое явление, если возможно, необходимо найти общеевропейское решение“, - сказала А. Скайсгирите.

„Я думаю, что министры иностранных дел, когда встретятся в следующий раз, могли бы заняться этим и предложить варианты, которые были бы юридически допустимы, что следует делать, чтобы предотвратить такой въезд“, - добавила она.

Объявленное в начале августа решение Венгрии упростить визовый режим для граждан России и Беларуси вызывает обеспокоенность Евросоюза (ЕС).

ЕС потребовал, чтобы Венгрия отреагировала на опасения, что решение Будапешта облегчить визовый режим для граждан России и Беларуси увеличивает риск шпионажа в блоке.

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