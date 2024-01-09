Советник президента Литвы недовольна объяснением канцлера МИД: не было деполитизации отбора дипломатов

Так советник отреагировала на объяснение канцлера министерства Инги Чернюк о том, что МИД не может предоставить президенту всю документацию о проведенных отборочных конкурсах на должности послов, поскольку таких документов не существует.

"Такой ответ означает, что шила в мешке не утаишь. Отбор вроде был объявлен, вроде какие-то люди принимали участие в отборе. Однако оказывается, что нет никакого коллегиального органа, который бы решал, кто является наиболее подходящим", – сказала во вторник А. Скайсгирите.

"В итоге решение принимает министр – министр по своему усмотрению, непонятно, исходя из каких критериев, говорит: okey, этот мне подходит, а этот – не подходит", – размышляла она.

По словам А. Скайсгирите, такие обстоятельства свидетельствуют о том, что порядок назначения дипломатов в корне не изменился и не был деполитизирован – вопреки утверждениям министра Габриэлюса Ландсбергиса и правительства.