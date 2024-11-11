2024.11.11 10:00

Советник президента Литвы не подтверждает слухи о своем назначении на пост министра иностранных дел

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Старший советник президента Аста Скайсгирите, которую называли кандидатом на пост министра иностранных дел, по-прежнему воздерживается от ответа на вопрос о своем намерении занять эту должность. По ее словам, подобные разговоры являются „поствыборными слухами“.

„Эти разговоры – поствыборные слухи, давайте не будем торопить события“, – заявила А. Скайсгирите в программе LRT „Неделя“.

Это не первый раз, когда советник президента так комментирует свои возможности работать в правительстве.

Президент Г. Науседа на прошлой неделе заявил, что его старший советник А. Скайсгирите была бы лучшим кандидатом на пост министра иностранных дел.

„Она действительно может, потому что она – лучший (кандидат – ELTA). Знаете, иногда говорят, что надо дипломатично говорить „один из лучших“. Я говорю „лучший“ – недипломатично. Поскольку лучший, естественно, что президент хочет видеть такого человека в своей команде“, – сказал Г. Науседа в интервью для телекомпании LRT, отвечая на вопрос, может ли его советник А. Скайсгирите, при формировании нового правительства, претендовать на должность министра иностранных дел.

Представитель победившей на выборах Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Юозас Олекас также заявил о возможности рассмотрения кандидатуры А. Скайсгирите на пост министра иностранных дел при формировании нового правительства.

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