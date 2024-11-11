Советник президента Литвы не подтверждает слухи о своем назначении на пост министра иностранных дел

Это не первый раз, когда советник президента так комментирует свои возможности работать в правительстве .

Президент Г. Науседа на прошлой неделе заявил, что его старший советник А. Скайсгирите была бы лучшим кандидатом на пост министра иностранных дел.

„Она действительно может, потому что она – лучший (кандидат – ELTA). Знаете, иногда говорят, что надо дипломатично говорить „один из лучших“. Я говорю „лучший“ – недипломатично. Поскольку лучший, естественно, что президент хочет видеть такого человека в своей команде“, – сказал Г. Науседа в интервью для телекомпании LRT, отвечая на вопрос, может ли его советник А. Скайсгирите, при формировании нового правительства, претендовать на должность министра иностранных дел.