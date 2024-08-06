Советник президента Литвы: мы должны сделать все возможное, чтобы буря не застала нас врасплох

Главный советник президента Рамунас Дилба надеется, что после пронесшейся в Литве бури правительство придет к необходимым выводам еще этим летом. По его словам, стихии, вызванные изменением климата, давно не новы, их можно ожидать каждый год, поэтому необходимо создать четкие алгоритмы реагирования на угрозы как на государственном, так и на муниципальном уровне.