Советник президента Литвы: мы должны сделать все возможное, чтобы буря не застала нас врасплох

Р. Дилба подчеркнул роль муниципалитетов перед лицом кризиса, вызванного бурей, которые, по мнению советника, могли бы совместно с государством найти наиболее подходящие компенсационные механизмы для пострадавших.
„Государство и муниципалитеты могут прийти на помощь, они могут подойти более творчески, не только с помощью определенных субсидий, рассматриваются также льготные кредиты и определенные гарантии, а также другие финансовые инструменты“, - сказал во вторник Р. Дилба Žinių radijas.
Советник президента также подчеркнул возросшую необходимость устойчивости энергосистемы, когда потребление электроэнергии растет, а домохозяйства становятся все более зависимыми от электросетей. Среди возможных предложений он поднял вопрос о размерах просек возле электропроводов.
„(…) Ситуация у соседних латвийцев показывает, что там, где просек было больше – ущерба нанесено меньше“, - сказал он.
Р. Дилба также поднял вопрос о подземных кабелях и предложил реализовать эту программу в наиболее лесистых и, следовательно, наиболее уязвимых из-за урагана местностях.
„В более плотных населенных местностях, которые могут быть окружены лесами, есть определенная необходимость развития кабельной программы и обеспечения других программ, которые уже существуют“, - сказал советник президента.