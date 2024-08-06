2024.08.06 16:24

Советник президента Литвы: мы должны сделать все возможное, чтобы буря не застала нас врасплох

 
ELTA
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Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: iš asmeninio archyvo

Главный советник президента Рамунас Дилба надеется, что после пронесшейся в Литве бури правительство придет к необходимым выводам еще этим летом. По его словам, стихии, вызванные изменением климата, давно не новы, их можно ожидать каждый год, поэтому необходимо создать четкие алгоритмы реагирования на угрозы как на государственном, так и на муниципальном уровне.

Р. Дилба подчеркнул роль муниципалитетов перед лицом кризиса, вызванного бурей, которые, по мнению советника, могли бы совместно с государством найти наиболее подходящие компенсационные механизмы для пострадавших.

„Государство и муниципалитеты могут прийти на помощь, они могут подойти более творчески, не только с помощью определенных субсидий, рассматриваются также льготные кредиты и определенные гарантии, а также другие финансовые инструменты“, - сказал во вторник Р. Дилба Žinių radijas.

Советник президента также подчеркнул возросшую необходимость устойчивости энергосистемы, когда потребление электроэнергии растет, а домохозяйства становятся все более зависимыми от электросетей. Среди возможных предложений он поднял вопрос о размерах просек возле электропроводов.

„(…) Ситуация у соседних латвийцев показывает, что там, где просек было больше – ущерба нанесено меньше“, - сказал он.

Р. Дилба также поднял вопрос о подземных кабелях и предложил реализовать эту программу в наиболее лесистых и, следовательно, наиболее уязвимых из-за урагана местностях.

„В более плотных населенных местностях, которые могут быть окружены лесами, есть определенная необходимость развития кабельной программы и обеспечения других программ, которые уже существуют“, - сказал советник президента.

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