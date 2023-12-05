Советник президента Литвы: компромисс по поводу зарплат учителей можно было найти

"Если говорить о зарплатах учителей, то, очевидно, пространство для этого, и этот компромисс можно было искать и найти. Вчера правительство приняло решение, какие из последних предложений оно поддерживает, и мы видели, что были одобрены только предложения представителей правящих. Среди этих предложений нет повышения зарплаты учителям, очень жаль, потому что уже сегодня почти очевидно, что поставленная цель – 130 проц. средней зарплаты – не будет достигнута", - во вторник утром сказала советник президента И. Сегаловичене.
По ее словам, правящие, которые говорят о возможных корректировках бюджета в следующем году, создают впечатление, что они не планируют достичь цели по повышению оплаты труда учителей до 130% от средней зарплаты, предусмотренной в национальном соглашении.
И. Сегаловичене считает, что, не выделяя в данный момент финансирование, правящие планируют "быть хорошими и щедрыми перед осенними выборами".
Она подчеркнула, что предложение президента о повышении зарплат учителей с января на 15% вместо запланированных правительством 10% могло бы стать компромиссом в переговорах с возобновившим забастовку Литовским профсоюзом работников образования (ЛПСРО).
Забастовка, начавшаяся 29 сентября, возобновлена 22 ноября, когда Литовский профсоюз работников образования и Министерство образования, науки и спорта (МОНС) не пришли к согласию по требованиям учителей: заработная плата педагогов, структура трудовой нагрузки и сокращение количества учащихся в классах.