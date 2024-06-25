2024.06.25 11:50

Советник президента Литвы: импичмент Навицкене помог бы быстрее ответить на возникшие вопросы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
бывший министр социальной защиты и труда Моника Навицкене
бывший министр социальной защиты и труда Моника Навицкене

По мнению старшего советника президента Фредерикаса Янсонаса, парламентская инициатива об импичменте бывшему министру социальной защиты и труда Монике Навицкене помогла бы быстрее получить ответы на вопросы, возникающие в контексте скандала с Foxpay.

„У импичмента, в данном случае, видимо, есть единственный плюс – он может помочь быстрее ответить на возникшие вопросы“, – сказал во вторник Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas.

Он также отметил, что импичменты, проведенные в Сейме этого созыва, не оказали существенного влияния на политическую карьеру бывших парламентариев – Пятрас Гражулис получил мандат в Европейском парламенте (ЕП), а Ремигиюс Жемайтайтис, сформировавший новую политическую силу, осенью обязательно вернется в Сейм“, считает Ф. Янсонас.

„С точки зрения воздействия импичмент — это скорее как погрозить пальцем, но если процесс поможет ответить на вопросы, то ура“, — сказал Ф. Янсонас.

Между тем, на фоне поднятых в публичном поле вопросов об отношениях президента Гитанаса Науседы и Валдаса Тринкунаса, отца Евы Тринкунайте, фигурирующей в скандале с М. Навицкене, Ф. Янсонас подчеркнул, что на вопросы в этой истории должна отвечать ушедшая в отставку М. Навицкене, а не Г. Науседа.

„Поведение, когда ты пытаешься втянуть в свою лужу всех вокруг и говоришь „смотри, смотри, здесь все немного грязные“ — политически это вполне понятно, по-человечески это очень смешно. (...) Забрызгав других, чище не становишься“, – заявил советник президента.

„Министр столкнулась с огромными проблемами. С этими проблемами столкнулась ее партия. (...) В данном случае вопросы к бывшему министру, ей придется на них отвечать“, – отметил Ф. Янсонас.

На прошлой неделе портал delfi.lt сообщил о возможных отношениях Г. Науседы и В. Тринкунаса. По данным источников портала, президент является хорошим приятелем В. Тринкунаса. Утверждается, что глава государства любит отдыхать в центрах SPA Vilnius, кроме того, В. Тринкунас как минимум один раз был включен в качестве личного гостя президента в список официальных гостей на празднование 6 июля в Президентском дворце.

Сообщается, что в 2009-2015 гг. В. Тринкунас занимал должность генерального директора SPA Vilnius, а также открыл спа-центр в Вильнюсе, гостиницу и спа-центр в Аникщяй. Кроме того, В. Тринкунас является бывшим членом правления Центробанка Литвы.

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