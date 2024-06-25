Советник президента Литвы: импичмент Навицкене помог бы быстрее ответить на возникшие вопросы

Между тем, на фоне поднятых в публичном поле вопросов об отношениях президента Гитанаса Науседы и Валдаса Тринкунаса, отца Евы Тринкунайте, фигурирующей в скандале с М. Навицкене, Ф. Янсонас подчеркнул, что на вопросы в этой истории должна отвечать ушедшая в отставку М. Навицкене, а не Г. Науседа.

„С точки зрения воздействия импичмент — это скорее как погрозить пальцем, но если процесс поможет ответить на вопросы, то ура“, — сказал Ф. Янсонас.

Он также отметил, что импичменты, проведенные в Сейме этого созыва, не оказали существенного влияния на политическую карьеру бывших парламентариев – Пятрас Гражулис получил мандат в Европейском парламенте (ЕП), а Ремигиюс Жемайтайтис , сформировавший новую политическую силу, осенью обязательно вернется в Сейм“, считает Ф. Янсонас.

„У импичмента, в данном случае, видимо, есть единственный плюс – он может помочь быстрее ответить на возникшие вопросы“, – сказал во вторник Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas.

„Поведение, когда ты пытаешься втянуть в свою лужу всех вокруг и говоришь „смотри, смотри, здесь все немного грязные“ — политически это вполне понятно, по-человечески это очень смешно. (...) Забрызгав других, чище не становишься“, – заявил советник президента.

„Министр столкнулась с огромными проблемами. С этими проблемами столкнулась ее партия. (...) В данном случае вопросы к бывшему министру, ей придется на них отвечать“, – отметил Ф. Янсонас.