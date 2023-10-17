Советник президента: информационные атаки на школы в Литве выявили проблемы в управлении ведомствами

"Просто исходя из характера, распространенности и широкого списка целей, я бы не торопился с категорическими выводами о том, кем могут быть эти отправители (…) С установлением (ответственности – ELTA) следует повременить, поскольку мы знаем из прошлого, что за некоторыми кибератаками или фейковыми сообщениями не обязательно стояли враждебные государства или их службы – иногда это были наши юные сограждане", – сказал К. Будрис.
"В данном случае необходимо дождаться ответа служб, если удастся его получить", – добавил он.
К. Будрис также подчеркивает, что в процессе реагирования на массовую рассылку сообщений о предположительно заложенных взрывных устройствах в стране выявились определенные пробелы в подготовке учреждений и ведомств к таким случаям.
"Определенные протоколы реагирования, которые были бы общими для всех учебных заведений, как и характер полицейских сообщений, инструкции, так и общее понимание того, что мы можем столкнуться с подобной практикой, – должны быть переведены на новый уровень. (…) Были выявлены определенные пробелы, а установленные уроки необходимо извлечь", — сказал он.
"Конечно не будет такого, чтобы еженедельно, после получения очередного какого-то ложного электронного письма, мы все бросимся реагировать, паниковать и действовать как-то нерационально. Мне кажется, укоренится такая практика – Департамент полиции уже сейчас начинает это делать, давая четкие инструкции ведомствам", – добавил он.
Он также не исключает, в результате участившегося повторения подобных информационных сообщений может снизиться бдительность учреждений и ведомств страны. Поэтому, отмечает К. Будрис, в этой вопросе необходимо более активное участие государственных институтов.