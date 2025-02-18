Советник президента: ЕС придерживается более жесткой позиции в отношении белорусских удобрений в отличие от США

США ввели санкции против белорусского производителя калийных удобрений „ Беларуськалий “ еще в декабре 2021 года в ответ на репрессии, проводимые режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко .

„Для США очень важно освободить тех политзаключенных, граждан США, которые сейчас находятся в Беларуси. Их переговорная позиция именно такая, американцы имеют на нее право. Я думаю, что мы в этом случае занимаем другую позицию, более жесткую“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.