Советник президента: ЕС придерживается более жесткой позиции в отношении белорусских удобрений в отличие от США

США ввели санкции против белорусского производителя калийных удобрений „Беларуськалий“ еще в декабре 2021 года в ответ на репрессии, проводимые режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко.
„Для США очень важно освободить тех политзаключенных, граждан США, которые сейчас находятся в Беларуси. Их переговорная позиция именно такая, американцы имеют на нее право. Я думаю, что мы в этом случае занимаем другую позицию, более жесткую“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.
Транзит белорусских удобрений через Литву действовал до 1 февраля 2022 года, несмотря на санкции США. Евросоюз (ЕС) ввел санкции месяцем позже, в начале марта.
По словам советника главы государства, поскольку санкции введены на уровне сообщества, решения об их введении и впредь должны приниматься совместно всеми странами ЕС.
„Европейский союз пока занимает более жесткую позицию, поскольку санкции были согласованы на уровне ЕС. Поэтому по поводу какого-то изменения режима придется решать и ЕС“, – заверила А. Скайсгирите.
Литовская государственная компания Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги) расторгла договор о транзите удобрений, опираясь на постановление правительства от 2022 года, согласно которому „Беларуськалий“ представляет угрозу национальной безопасности.
До этого транзит должен был действовать до конца 2023 года. Требуя возмещения убытков, „Беларуськалий“ инициировал арбитражный процесс против Литвы.
По данным суда, „Беларуськалий“ требует взыскать с Литвы почти 12 млрд евро убытков.
Как сообщалось ранее, на рассмотрение дел подобного характера обычно уходит 3–5 лет.