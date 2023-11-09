Советник президента: думаю, что Шимоните понимает - при нынешней поддержке победить на выборах сложно

Он напомнил, что сначала консерваторы поддерживали предложения президента, а сейчас, отклоняя их, применяют двойные стандарты и демонстрируют, будто правящие все знают и понимают лучше.
На вопрос, когда Науседа скажет, будет ли он участвовать в выборах, Янсонас ответил: "Президент, как не раз упоминал, должен определиться до конца года, я думаю, в декабре, возможно, ближе к Рождеству, он объявит о том или ином решении, тогда до выборов еще останется 5 месяцев".
По его словам, президент еще находится в размышлениях и не пришел к окончательному решению.
В интервью агентству Eltai премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что была бы другим президентом, не таким, как Науседа и "не пробовала бы делать все одновременно". Советника президента попросили оценить такое заявление премьера.
"Если бы я был премьером, был бы совсем другим. Если бы я был папой римским, был бы совсем другим. Я достаточно рациональный человек, чтобы понять, что ни премьером, ни папой я не буду. Я думаю, что премьер достаточно рациональный человек, чтобы понять - с поддержкой в 20% стать президентом очень сложно.
Другой момент. Когда говорят, что был бы объединяющим звеном, надо заметить, что пост премьера тоже может быть объединяющим как в коалиции, чтобы не били тарелки, так и в оппозиции, если хочешь, чтобы твои идеи принимали. Не получается. Тогда вернемся к третьему моменту: когда мы обсуждаем наш политический расклад, Литва - это республика, где больше роль у премьера. Премьер с правящей коалицией за спиной обладает многими рычагами давления, возможностями, у него есть время на то, чтобы осуществлять перемены, делать что-то хорошее. Будем бедными, но справедливыми: когда на заводе не получается работать на должности начальника отдела, а ты хочешь говоришь, что станешь хорошим директором, это звучит... смешно", - сказал Янсонас.