Советник президента: думаю, что Шимоните понимает - при нынешней поддержке победить на выборах сложно

Другой момент. Когда говорят, что был бы объединяющим звеном, надо заметить, что пост премьера тоже может быть объединяющим как в коалиции, чтобы не били тарелки, так и в оппозиции, если хочешь, чтобы твои идеи принимали. Не получается. Тогда вернемся к третьему моменту: когда мы обсуждаем наш политический расклад, Литва - это республика, где больше роль у премьера. Премьер с правящей коалицией за спиной обладает многими рычагами давления, возможностями, у него есть время на то, чтобы осуществлять перемены, делать что-то хорошее. Будем бедными, но справедливыми: когда на заводе не получается работать на должности начальника отдела, а ты хочешь говоришь, что станешь хорошим директором, это звучит... смешно", - сказал Янсонас.