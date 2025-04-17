Советник президента: цель – к 2038 году иметь около 20 000 солдат

„Речь идет о кадровом развитии. Руководство армии, руководство Министерства обороны запланировало кадровое развитие. Основной упор, конечно, делается на профессиональных военнослужащих, которые нужны не только для комплектования новой формируемой дивизии, но и всей остальной армии. В течение следующих 15 лет мы планируем увеличивать армию, и это увеличение будет происходить не за счет генералов или полковников. (...) Численность личного состава может увеличиться до 1,5 раза“, - сказал М. Чеснулявичюс журналистам в Президентском дворце после заседания.