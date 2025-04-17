Советник президента: цель – к 2038 году иметь около 20 000 солдат

„Речь идет о кадровом развитии. Руководство армии, руководство Министерства обороны запланировало кадровое развитие. Основной упор, конечно, делается на профессиональных военнослужащих, которые нужны не только для комплектования новой формируемой дивизии, но и всей остальной армии. В течение следующих 15 лет мы планируем увеличивать армию, и это увеличение будет происходить не за счет генералов или полковников. (...) Численность личного состава может увеличиться до 1,5 раза“, - сказал М. Чеснулявичюс журналистам в Президентском дворце после заседания.
„После принятия решения о восстановлении первой дивизии целевая численность должна составить около 20 тыс. солдат, а не 15 тыс. Основной прирост идет именно на пополнение новых создаваемых подразделений, которые будут возникать именно по мере развития возможностей дивизии“, - подчеркнул он.
По словам М. Чеснулявичюса, такое увеличение численности армии должно произойти до 2038 года.
На вопрос о том, рассматриваются ли изменения пороговой численности призываемых на обязательную военную службу солдат, советник президента ответил, что планов по внесению каких-либо изменений в этот вопрос нет.
В мае 2023 года ГСО одобрил предложение Министерства обороны о формировании в Литве воинской части размером с дивизию. Дивизию, основу которой составят литовские бригады „Железный волк“, „Жемайтия“ и „Аукштайтия“, планировалось сформировать к 2030 году.
По этой причине ГСО, заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону страны 5-6 проц. ВВП.