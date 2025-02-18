Советник Науседы — о бойкоте встречи Жемайтайтисом: Наконец-то стало ясно, кто на чьей стороне

„Бывают моменты, когда нам всем приходится решать, с кем и где мы. Литва решает свои проблемы, господин жемайтайтис (Ф. Янсонас попросил написать фамилию с маленькой буквы – ELTA) свои. Хорошо, что наконец-то стало ясно, кто на чьей стороне“, – сказал Ф. Янсонас в комментарии для Elta.

Во вторник Р. Жемайтайтис подтвердил агентству Elta, что не будет участвовать во встрече председателей партий с Г. Науседой. Кроме того, „неманцы“ не собираются делегировать ни одного представителя для участия в дискуссии в Президентском дворце.

„Нет, мы точно не будем участвовать. Я сам нахожусь в Брюсселе и у меня еще будет сессия Парламентской ассамблеи НАТО, только вечером вернусь“, – сказал политик.