Советник Науседы — о бойкоте встречи Жемайтайтисом: Наконец-то стало ясно, кто на чьей стороне

„Бывают моменты, когда нам всем приходится решать, с кем и где мы. Литва решает свои проблемы, господин жемайтайтис (Ф. Янсонас попросил написать фамилию с маленькой буквы – ELTA) свои. Хорошо, что наконец-то стало ясно, кто на чьей стороне“, – сказал Ф. Янсонас в комментарии для Elta.
Во вторник Р. Жемайтайтис подтвердил агентству Elta, что не будет участвовать во встрече председателей партий с Г. Науседой. Кроме того, „неманцы“ не собираются делегировать ни одного представителя для участия в дискуссии в Президентском дворце.
„Нет, мы точно не будем участвовать. Я сам нахожусь в Брюсселе и у меня еще будет сессия Парламентской ассамблеи НАТО, только вечером вернусь“, – сказал политик.
Как уверяет Р. Жемайтайтис, такое решение обусловлено его насыщенным рабочим графиком.
Тем не менее, депутат Сейма, ранее не скрывавший скепсиса относительно возобновления соглашения парламентских партий, отметил, что Офис президента должен приглашать не только к общей дискуссии. По словам Р. Жемайтайтиса, наряду с приглашением представители главы государства должны были представить партийным лидерам и четкие предложения по источникам дополнительного финансирования обороны.
В прошлый четверг президент Г. Науседа упомянул о приглашении парламентских партий к обсуждению возможности возобновления соглашения о национальной обороне. Также президент собирается обсудить с политиками возможные источники дополнительного финансирования национальной обороны.