Советник Науседы: "Безопасность ЕС — общая ответственность, а не выбор"

„Страны Балтии хотят своим примером вдохновить другие страны тратить больше денег на оборону. Теперь все три страны Балтии заявили, что в ближайшем будущем они будут стремиться выделять на оборону не менее 5 проц., и в масштабах всего ЕС мы призываем страны тратить на оборону не менее 3-3,5 проц. ВВП. Наш аргумент заключается в том, что государства, граничащие с Россией или Беларусью, также являются хранителями внешних границ Европейского союза. Поэтому мы все должны внести свой вклад в эту защиту“, - сказала советник президента радио LRT.
„В наши дни говорить о географической удаленности довольно наивно, потому что ракеты настолько мощные, что могут легко поражать цели на расстоянии в тысячу или две тысячи километров. Поэтому говорить о том, что в западноевропейской столице кто-то находится в большей безопасности, наверное, наивно“, - подчеркнула А. Скайсгирите.
В четверг начинается двухдневное заседание Европейского совета (ЕС). В ходе него лидеры европейских стран обсудят вопросы укрепления европейской обороны, а также поддержки Украины.
После того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину, Литва начала увеличивать расходы на оборону и планирует со следующего года выделять на национальную оборону 5-6 проц. ВВП – это решение Государственный совет обороны (ГСО) одобрил еще в январе.