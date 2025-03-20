2025.03.20 10:49

Советник Науседы: "Безопасность ЕС — общая ответственность, а не выбор"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Аста Скайсгирите, главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике, утверждает, что для обеспечения безопасности Европы все страны Европейского союза (ЕС) должны инвестировать в оборону. По словам советника, хотя некоторые члены Сообщества географически удалены от стран-агрессоров, это не означает, что они находятся в большей безопасности и могут меньше инвестировать в национальную оборону.

„Страны Балтии хотят своим примером вдохновить другие страны тратить больше денег на оборону. Теперь все три страны Балтии заявили, что в ближайшем будущем они будут стремиться выделять на оборону не менее 5 проц., и в масштабах всего ЕС мы призываем страны тратить на оборону не менее 3-3,5 проц. ВВП. Наш аргумент заключается в том, что государства, граничащие с Россией или Беларусью, также являются хранителями внешних границ Европейского союза. Поэтому мы все должны внести свой вклад в эту защиту“, - сказала советник президента радио LRT.

„В наши дни говорить о географической удаленности довольно наивно, потому что ракеты настолько мощные, что могут легко поражать цели на расстоянии в тысячу или две тысячи километров. Поэтому говорить о том, что в западноевропейской столице кто-то находится в большей безопасности, наверное, наивно“, - подчеркнула А. Скайсгирите.

В четверг начинается двухдневное заседание Европейского совета (ЕС). В ходе него лидеры европейских стран обсудят вопросы укрепления европейской обороны, а также поддержки Украины.

После того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину, Литва начала увеличивать расходы на оборону и планирует со следующего года выделять на национальную оборону 5-6 проц. ВВП – это решение Государственный совет обороны (ГСО) одобрил еще в январе.

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