Советник Науседы: "Безопасность ЕС — общая ответственность, а не выбор"

„Страны Балтии хотят своим примером вдохновить другие страны тратить больше денег на оборону. Теперь все три страны Балтии заявили, что в ближайшем будущем они будут стремиться выделять на оборону не менее 5 проц., и в масштабах всего ЕС мы призываем страны тратить на оборону не менее 3-3,5 проц. ВВП. Наш аргумент заключается в том, что государства, граничащие с Россией или Беларусью, также являются хранителями внешних границ Европейского союза. Поэтому мы все должны внести свой вклад в эту защиту“, - сказала советник президента радио LRT.