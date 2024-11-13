Совет Европы и Литва открывают центр для беларусов в Вильнюсе

„Надеюсь, что этот центр сыграет ключевую роль в распространении информации и укреплении потенциала в области прав человека, демократии и верховенства закона, чтобы, когда придет время, народ Беларуси создал демократическое и процветающее будущее для своей страны“, – сказал Г. Ландсбергис.
Как сообщает Министерство иностранных дел, соглашение подписано с учетом договоренностей, достигнутых контактной группой СЕ по сотрудничеству с представителями демократических сил и гражданским обществом Беларуси. Литва, занимающая пост председателя Комитета министров СЕ, внесла добровольный вклад в создание центра.
МИД подчеркивает, что поддержка гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ Беларуси и других стран, угнетаемых авторитарными режимами, является долгосрочным приоритетом внешней политики Литвы.