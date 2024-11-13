Совет Европы и Литва открывают центр для беларусов в Вильнюсе

„Надеюсь, что этот центр сыграет ключевую роль в распространении информации и укреплении потенциала в области прав человека, демократии и верховенства закона, чтобы, когда придет время, народ Беларуси создал демократическое и процветающее будущее для своей страны“, – сказал Г. Ландсбергис.