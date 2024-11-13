2024.11.13 13:54

Совет Европы и Литва открывают центр для беларусов в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В Страсбурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени правительства подписал Соглашение о сотрудничестве с Советом Европы (СЕ) путем создания в Вильнюсе информационного центра СЕ для народа Беларуси.

„Надеюсь, что этот центр сыграет ключевую роль в распространении информации и укреплении потенциала в области прав человека, демократии и верховенства закона, чтобы, когда придет время, народ Беларуси создал демократическое и процветающее будущее для своей страны“, – сказал Г. Ландсбергис.

Как сообщает Министерство иностранных дел, соглашение подписано с учетом договоренностей, достигнутых контактной группой СЕ по сотрудничеству с представителями демократических сил и гражданским обществом Беларуси. Литва, занимающая пост председателя Комитета министров СЕ, внесла добровольный вклад в создание центра.

МИД подчеркивает, что поддержка гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ Беларуси и других стран, угнетаемых авторитарными режимами, является долгосрочным приоритетом внешней политики Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии