Совет Движения либералов окончательно утвердил список кандидатов в Европарламент

Второе место в списке занимает действующий член ЕП Пятрас Ауштрявичюс, а третье – первый заместитель председателя партии Эдита Руделене.

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что ожидается гораздо лучший результат, чем в 2019 году, когда в ЕП был избран один член партии.

"Сегодня мы регистрируем команду для борьбы. И их результаты, мы надеемся, превзойдут результаты предыдущих выборов", - сказала В. Чмилите-Нильсен в совете Движения либералов.

"Минимальная цель – добиться тех же результатов. Но у нас есть все возможности добиться не только минимума, но и гораздо большего", - подчеркнула она.

По ее мнению, у либералов больше шансов, чем раньше, поскольку за эту каденцию Сейма они показали "адекватную, рациональную, не истеричную, а спокойную и взвешенную политику".