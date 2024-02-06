Совет Движения либералов окончательно утвердил список кандидатов в Европарламент

 
ELTA
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Eugenijus Gentvilas
Eugenijus Gentvilas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Совет Движения либералов в воскресенье утвердил окончательный список кандидатов в Европейский парламент (ЕП). Также было утверждено, что представителей партии возглавит староста фракции Движения либералов в Сейме Эугениюс Гентвилас.

Второе место в списке занимает действующий член ЕП Пятрас Ауштрявичюс, а третье – первый заместитель председателя партии Эдита Руделене.

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что ожидается гораздо лучший результат, чем в 2019 году, когда в ЕП был избран один член партии.

"Сегодня мы регистрируем команду для борьбы. И их результаты, мы надеемся, превзойдут результаты предыдущих выборов", - сказала В. Чмилите-Нильсен в совете Движения либералов.

"Минимальная цель – добиться тех же результатов. Но у нас есть все возможности добиться не только минимума, но и гораздо большего", - подчеркнула она.

По ее мнению, у либералов больше шансов, чем раньше, поскольку за эту каденцию Сейма они показали "адекватную, рациональную, не истеричную, а спокойную и взвешенную политику".

В список кандидатов в ЕП от партии также вошли: Виргилиюс Алекна, Андрюс Багдонас, Симонас Кайрис, Виталиюс Гайлюс, Арминас Лидяка, Викторас Пранцкетис, Раймундас Лопата, Римантас Микайтис, Эвелина Гудзинскайте, Евгений Шуклин, Аудроне Бальненене, Она Алексюнайте, Эдмундас Кведерис, Ромуалдас Вайткус, Матас Ласаускас, Кястутис Станкявичюс, Сандра Барздене, Артур Труш, Лина Юодснуките.

Выборы Европарламента в Литве пройдут 9 июня этого года.

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