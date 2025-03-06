Соратник Жемайтайтиса назвал Зеленского психопатом

„Он (Зеленский) действительно похож на психопата“, - заявил парламентарий в эфире передачи.

Даргис не обошел стороной и обсуждение ссоры, вспыхнувшей в Овальном кабинете между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.

„Может быть, он переборщил с наркотиками или что-то еще, я не знаю, и он смело и нагло набросился“, - рассуждал он.

Когда портал связался с самим Даргисом, он заявил, что в передаче не говорил об употреблении наркотиков, но не стал отрицать, что считает украинского президента психопатом.