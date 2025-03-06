Соратник Жемайтайтиса назвал Зеленского психопатом

„Он (Зеленский) действительно похож на психопата“, - заявил парламентарий в эфире передачи.
Даргис не обошел стороной и обсуждение ссоры, вспыхнувшей в Овальном кабинете между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.
„Может быть, он переборщил с наркотиками или что-то еще, я не знаю, и он смело и нагло набросился“, - рассуждал он.
Когда портал связался с самим Даргисом, он заявил, что в передаче не говорил об употреблении наркотиков, но не стал отрицать, что считает украинского президента психопатом.
„Это даже не психическое заболевание, это расстройство личности, при котором у человека полностью отсутствует эмпатия (...) И для меня очевидно, что, когда Зеленский спорил с Трампом, это был явный спор психопата с нормальным человеком“, - сказал парламентарий Delfi.
Напомним, что новичок Сейма Даргис был избран в парламент страны осенью прошлого года по многомандатному округу.
„Заря Немана“ тогда завоевала 20 мандатов и вместе с социал-демократами и Союзом демократов „Во имя Литвы“ сформировала правящую коалицию.