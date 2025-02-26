2025.02.26 12:53

Сообщение советника президента после заседания Госсовета обороны: дополнительных угроз для Литвы не выявлено

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA

Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, советник президента Гитанаса Науседы Марюс Чеснулявичюс утверждает, что в настоящее время новых угроз безопасности страны нет. Поэтому, по его словам, нет никаких сигналов о том, что Литве следует ускорить реализацию ранее принятых решений, связанных с созданием армейской дивизии.

„Если говорить о самой ситуации с безопасностью, то никаких дополнительных угроз Литовской Республике не выявлено. Дополнительных угроз или (сигналов) того, что эти угрозы могли проявиться ранее, также не выявлено. Решения, принятые еще в январе, о том, что к 2030 году мы должны иметь определенные возможности, которые могли бы сдерживать или, при необходимости, защитить Литву, остаются в силе. Нет никакой угрозы, которая бы указывала на то, что мы вынуждены действовать раньше и быть готовыми к более быстрому отражению той или иной угрозы со стороны России“, - сообщил М. Чеснулявичюс журналистам после состоявшегося в среду заседания Государственного совета обороны (ГСО).

„По этому вопросу Государственный совет обороны остался при том же мнении, что и в январе. (...) Нужно ли нам переносить даты? Нет. Уменьшилось ли количество угроз? На сегодняшний день угрозы не уменьшились, они остались прежними. Принятое решение осталось прежним“, - подчеркнул секретарь ГСО.

На вопрос о том, может ли возможное прекращение огня в войне России против Украины как-то изменить оценку безопасности Литвы, М. Чеснулявичюс указал, что этот аспект уже оценивался ранее – ответом ему послужили принятые в январе решения Государственного совета безопасности об увеличении финансирования обороны.

„Это (возможное перемирие) – очень важный аспект. Однако он уже был предусмотрен еще до принятия решения в январе. Фактически был просчитан наихудший возможный сценарий, учитывающий не только этот, но и другие аспекты. И именно поэтому было принято решение – в 2030 обладать возможностями, упомянутыми ранее. Даже прекращение огня – если бы оно произошло сейчас в ближайшем будущем – не изменило бы оценку ситуации. Это было предусмотрено, и это остается в силе“, - заявил советник лидера страны.

Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.

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