Сообщение советника президента после заседания Госсовета обороны: дополнительных угроз для Литвы не выявлено

„Если говорить о самой ситуации с безопасностью, то никаких дополнительных угроз Литовской Республике не выявлено. Дополнительных угроз или (сигналов) того, что эти угрозы могли проявиться ранее, также не выявлено. Решения, принятые еще в январе, о том, что к 2030 году мы должны иметь определенные возможности, которые могли бы сдерживать или, при необходимости, защитить Литву, остаются в силе. Нет никакой угрозы, которая бы указывала на то, что мы вынуждены действовать раньше и быть готовыми к более быстрому отражению той или иной угрозы со стороны России“, - сообщил М. Чеснулявичюс журналистам после состоявшегося в среду заседания Государственного совета обороны (ГСО).