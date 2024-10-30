2024.10.30 10:49

Сомнения после победы: Politico о решении Блинкявичюте относительно премьерского поста

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis, Vilija Blinkevičiūtė
Saulius Skvernelis, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Изменившаяся риторики лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте относительно руководства правительством привлекла внимание зарубежных СМИ. По данным влиятельного издания Politico, лидер партии, победившей на выборах, уходит от прямого ответа на вопрос, станет ли она премьер-министром.

„В воскресенье она выиграла выборы, сейчас она уже не уверена, что хочет браться за эту работу“, – гласит заголовок текста о В. Блинкявичюте.

Ссылаясь на литовские СМИ, издание Politico отметило, что В. Блинкявичюте должна сообщить о своем решении в среду, однако президент Гитанас Науседа заявил в эфире LRT, что знает обстоятельства, которые могут помешать политику занять пост премьер-министра.

Также подчеркивается, что лидер социал-демократов ранее пообещала, что в случае успеха на выборах возьмет на себя руководство правительством. Однако после выборов В. Блинкявичюте не дает однозначного ответа, действительно ли она станет премьер-министром.

Как сообщил во вторник портал lrt.lt, лидер социал-демократов В. Блинкявичюте планирует сообщить об отказе от должности главы правительства. Сообщается, что политик может сообщить эту новость в среду, на заседании президиума партии. В самой партии возможными кандидатами на пост премьер-министра называют Гинтаутаса Палуцкаса и Юозаса Олекаса.

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