Сомнения после победы: Politico о решении Блинкявичюте относительно премьерского поста

„В воскресенье она выиграла выборы, сейчас она уже не уверена, что хочет браться за эту работу“, – гласит заголовок текста о В. Блинкявичюте.

Ссылаясь на литовские СМИ, издание Politico отметило, что В. Блинкявичюте должна сообщить о своем решении в среду, однако президент Гитанас Науседа заявил в эфире LRT, что знает обстоятельства, которые могут помешать политику занять пост премьер-министра.

Также подчеркивается, что лидер социал-демократов ранее пообещала, что в случае успеха на выборах возьмет на себя руководство правительством. Однако после выборов В. Блинкявичюте не дает однозначного ответа, действительно ли она станет премьер-министром.