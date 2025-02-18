2025.02.18 15:27

Соцсети бурлят: президент Латвии оставил загадочный пост

 
rus.DELFI.lv
Edgaro Rinkevičiaus įrašas socialiniame tinkle
Edgaro Rinkevičiaus įrašas socialiniame tinkle
ФОТО: Delfi

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник вечером опубликовал в соцсетях лаконичный пост с текстом „Never stop panicking“ („Никогда не прекращайте паниковать“), который вызвал противоречивую реакцию. Во вторник советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис попытался объяснить, что президент имел в виду.

Публикация Ринкевича собрала сотни комментариев и заслужила упоминания в зарубежных СМИ.

Пост президента был „размышлениями о международной ситуации после высказываний исследователей внешней политики и различных слухов по поводу Мюнхенской конференции“ („refleksija par starptautisko stāvokli pēc daudzu ārpolitikas pētnieku izteikumiem un dažādām baumām pēc notikušās Minhenes konferences“), сообщил Дрегерис порталу Delfi.

„Президент призывает анализировать и критически оценивать распространяемую информацию“, — сказал Дрегерис.

В конце прошлой недели в Мюнхене прошла конференция по безопасности, одной из центральных тем которой стала война в Украине. На ней новая администрация США представила свой взгляд на ситуацию в Европе. Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии начались переговоры по войне в Украине между Россией и США.

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Delfi
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