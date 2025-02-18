Соцсети бурлят: президент Латвии оставил загадочный пост

Публикация Ринкевича собрала сотни комментариев и заслужила упоминания в зарубежных СМИ.
Пост президента был „размышлениями о международной ситуации после высказываний исследователей внешней политики и различных слухов по поводу Мюнхенской конференции“ („refleksija par starptautisko stāvokli pēc daudzu ārpolitikas pētnieku izteikumiem un dažādām baumām pēc notikušās Minhenes konferences“), сообщил Дрегерис порталу Delfi.
„Президент призывает анализировать и критически оценивать распространяемую информацию“, — сказал Дрегерис.
В конце прошлой недели в Мюнхене прошла конференция по безопасности, одной из центральных тем которой стала война в Украине. На ней новая администрация США представила свой взгляд на ситуацию в Европе. Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии начались переговоры по войне в Украине между Россией и США.