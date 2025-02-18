Соцсети бурлят: президент Латвии оставил загадочный пост

В конце прошлой недели в Мюнхене прошла конференция по безопасности, одной из центральных тем которой стала война в Украине. На ней новая администрация США представила свой взгляд на ситуацию в Европе. Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии начались переговоры по войне в Украине между Россией и США.