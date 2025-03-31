Соцмин отступает от первоначального предложения по отказу от госсубсидии участникам пенсионной системы второй ступени

По-прежнему предлагается отказаться от действующего автоматического включения граждан в пенсионную систему второй ступени, действующего раз в три года, и установить вместо него модель добровольного накопления.

Первоначально министр заявляла, что в целях экономии 300 млн евро – именно в такую сумму обходится государству субсидирование участников системы в год – к взносам жителей будет применяться льгота по ПНС, имеющая меньшую нагрузку на бюджет, верхним пределом которой станет размер выплачиваемого в настоящее время из государственного бюджета поощрения за участие в пенсионной системе второй ступени – 365 евро в год.

Запланированные поправки представила министр социальной защиты и труда Инга Ругинене в конце января, окончательные предложения, которые обсуждались в коалиции, вынесены на общественное рассмотрение, а затем будут внесены в Сейм.

Граждане, которые добровольно решили остаться в пенсионной системе второй ступени, могли выбрать стандартный взнос в 3% и удобно его увеличивать, а в случае ухудшения финансового положения приостановить взносы на один год с возможностью продления этого срока.

Это могли бы сделать все участники, которых не устраивают обновленные условия: гражданин мог бы вывести взносы, уплаченные за счет собственных средств во вторую ступень, и инвестиционную прибыль, а за отчисления „Содры“ и взносы из госбюджета были бы засчитаны дополнительные единицы пенсионного учета.

Для желающих выйти из данной пенсионной системы предлагается установить окно сроком на 1,5 года – с 1 января 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Предлагается разрешить более гибкий вывод накопленных средств или их части

Ругинене ранее заявляла, что возможность более гибкого вывода части накоплений до достижения пенсионного возраста сделает пенсионную систему второй ступени для населения более привлекательной.

Предлагается, что гражданин, еще не достигший пенсионного возраста, после вычета 3%от выводимой суммы, один раз в жизни сможет вывести 25% от накопленной суммы, но не более суммы, уплаченной самим гражданином.

С применением той же суммы вычета, когда до пенсионного возраста осталось менее 5 лет, всю накопленную сумму смогут снять те, кто накопил небольшие суммы.