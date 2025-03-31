Соцмин отступает от первоначального предложения по отказу от госсубсидии участникам пенсионной системы второй ступени

Запланированные поправки представила министр социальной защиты и труда Инга Ругинене в конце января, окончательные предложения, которые обсуждались в коалиции, вынесены на общественное рассмотрение, а затем будут внесены в Сейм.
Первоначально министр заявляла, что в целях экономии 300 млн евро – именно в такую сумму обходится государству субсидирование участников системы в год – к взносам жителей будет применяться льгота по ПНС, имеющая меньшую нагрузку на бюджет, верхним пределом которой станет размер выплачиваемого в настоящее время из государственного бюджета поощрения за участие в пенсионной системе второй ступени – 365 евро в год.
По-прежнему предлагается отказаться от действующего автоматического включения граждан в пенсионную систему второй ступени, действующего раз в три года, и установить вместо него модель добровольного накопления.
Для желающих выйти из данной пенсионной системы предлагается установить окно сроком на 1,5 года – с 1 января 2026 года по 30 сентября 2027 года.
Это могли бы сделать все участники, которых не устраивают обновленные условия: гражданин мог бы вывести взносы, уплаченные за счет собственных средств во вторую ступень, и инвестиционную прибыль, а за отчисления „Содры“ и взносы из госбюджета были бы засчитаны дополнительные единицы пенсионного учета.
Граждане, которые добровольно решили остаться в пенсионной системе второй ступени, могли выбрать стандартный взнос в 3% и удобно его увеличивать, а в случае ухудшения финансового положения приостановить взносы на один год с возможностью продления этого срока.
Предлагается разрешить более гибкий вывод накопленных средств или их части
Ругинене ранее заявляла, что возможность более гибкого вывода части накоплений до достижения пенсионного возраста сделает пенсионную систему второй ступени для населения более привлекательной.
Предлагается, что гражданин, еще не достигший пенсионного возраста, после вычета 3%от выводимой суммы, один раз в жизни сможет вывести 25% от накопленной суммы, но не более суммы, уплаченной самим гражданином.
С применением той же суммы вычета, когда до пенсионного возраста осталось менее 5 лет, всю накопленную сумму смогут снять те, кто накопил небольшие суммы.
До выхода на пенсию и без уплаты ПНС и других налогов можно будет прекратить накопление и вывести все накопленные средства в случае потери гражданином 70–100% трудоспособности, диагностирования у него серьезного заболевания из перечня заболеваний, составленного Министерством здравоохранения (Минздравом), или необходимости оказания паллиативной помощи.
По достижении пенсионного возраста выплаты не будут облагаться налогом.
Минимальный предел обязательного аннуитета предлагается увеличить до 10%, а максимальный предел установить на уровне 50%размера средней пенсии по старости за первый квартал прошлого года. Накопленную сумму до и сверх установленных пределов будет разрешено снимать путем свободного выбора типа пособия.
Также предлагается разрешить гражданам вывести 25% от суммы накоплений, если это право не было реализовано до достижения пенсионного возраста. Выплата средств не освобождает от аннуитетного обязательства тех, кто достиг минимального обязательного предела аннуитета.