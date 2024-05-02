Соцмин Литвы предлагает жесткими квотами ограничивать поток работников из третьих стран

"Наше предложение (Министерства социальной защиты и труда) состоит в том, чтобы ограничить поток рабочей силы, прибывающей из третьих стран. В Литве до сих пор нет жестких квот. Когда квота была превышена, работодатели все равно могли привозить больше рабочей силы", - в четверг Žinių radijas сказала М. Навицкене.

"Введение жесткой квоты будет регулировать предложение рабочей силы таким образом, что превысить квоту уже будет невозможно", - подчеркнула она.

Когда возник вопрос, можно ли будет установить предпочтение для сотрудников определенных стран, министр ответила, что это должно обсуждаться в Сейме и следует учитывать возможность Департамента госбезопасности проверять прибывших.