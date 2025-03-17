Социал-демократы выбирают лидера: Палуцкас – фаворит гонки

Кандидаты, предложенные отделениями, должны будут до 10 апреля объявить, будут ли они бороться за пост лидера партии или откажутся баллотироваться. Голосование на выборах запланировано на 23-26 апреля. Если потребуется второй тур, он пройдет с 7 по 10 мая.

Другие кандидаты, предложенные отделениями, значительно отстают от премьер-министра. Миндаугаса Синкявичюса, вернувшегося на пост мэра Йонавы, которого до „чекового“ скандала называли будущим премьер-министром, выдвинули шесть отделений социал-демократов. Кандидатуры министра культуры Шарунаса Бирутиса и заместителя председателя Сейма Юозаса Олекаса выдвинули по одному отделению СДПЛ.

Как сообщил Elta представитель отдела коммуникаций СДПЛ Андрюс Грумадас, на данный момент кандидатуру Г. Палуцкаса выдвинули 45 отделений партии.

Новый лидер партии, избранный в конце апреля, вступит в должность 17 мая – во время съезда СДПЛ в Вильнюсе.

ELTA напоминает, что в конце февраля председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте заявила, что не будет баллотироваться на пост руководителя политической силы.

„У нас в организации много молодых и энергичных людей, которые могут свернуть горы. Я их поддерживала и буду поддерживать, желая социал-демократам только крепнуть и постоянно обновляться“, - заявила В. Блинкявичюте.

В. Блинкявичюте впервые была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а спустя пару лет, в 2023 году, политик была переизбрана на второй срок.