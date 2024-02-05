Социал-демократы утвердили список кандидатов в Европарламент

На втором месте в списке – заместитель председателя СДПЛ, член ЕП Юозас Олекас, на третьем месте – парламентарий, председатель Литовского союза женщин социал-демократов Оринта Лейпуте, на четвертом месте – подписант Акта о независимости бывший комиссар Евросоюза Витянис Повилас Андрюкайтис, на пятом месте – заместитель председателя СДПЛ и староста фракции в Сейме Раса Будбергите, указывается в пресс-релизе социал-демократов.
Список из 22 кандидатов на выборах в Европарламент был одобрен конференцией СДПЛ.
Кандидатов в ЕП рейтинговали все члены партии.
В настоящее время социал-демократов в ЕП представляют В. Блинкявичюте и Ю. Олекас.
Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня.
Председатель СДПЛ В. Блинкявичюте в субботу сообщила, что не будет баллотироваться на президентских выборах.
Социал-демократы решили поддержать кандидатуру нынешнего лидера страны Гитанаса Науседы.