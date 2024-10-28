Социал-демократы приглашают в коалицию партию Сквернялиса

„Мы рады, что нас пригласили на консультации. Мы действительно со своей стороны видим очень солидного, надежного партнера, с которым можно работать“, - сказал С. Сквернялис.

Лидер демократов Саулюс Сквернялис заверил, что обсудит дальнейшие действия на заседании правления партии во вторник. Однако он подчеркнул, что видит в социал-демократах надежного партнера.

„После оценки результатов выборов мы пригласили представителей партии „Во имя Литвы“ для совместных консультаций. Обменявшись мнениями, мы поняли, что между нашими программами много общего и мы продолжим консультации, поскольку и одна, и другая партия должны обсудить в президиуме и совете нашу дальнейшую совместную работу в правящей коалиции“, - журналистам в штабе социал-демократов сказала В. Блинкявичюте.

„Во вторник мы поделимся с правлением партии новостью о том, что социал-демократы пригласили нас участвовать в коалиции. А потом начинаются процедуры, если появится третий или четвертый партнер“, - подчеркнул он.

В. Блинкявичюте: „аграрии“ прибыли на встречу без приглашения

Хотя СДПЛ указывала, что намерена формировать будущее левоцентристское правящее большинство вместе с Союзом демократов „Во имя Литвы“ и „аграриями“ во главе с Рамунасом Карбаускисом, последние на консультации не были приглашены.

Однако Р. Карбаускис и его коллеги прибыли поздравить В. Блинкявичюте с победой.