Социал-демократы объясняют выбор "Зари Немана" для коалиции голосами избирателей

В четверг в передаче LRT „Тема дня“ Ю. Олекаса спросили, почему партия „Заря Немана“ была приглашена в правящую коалицию, хотя ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис из-за своей антисемитской риторики был признан нарушившим Конституцию. Он указал, что окончательные решения относительно состава правящего большинства пока не приняты.
Однако, по мнению представителя социал-демократов, следует учитывать, что на выборах в Сейм многие избиратели страны проголосовали за „Зарю Немана“.
„Мы видели, что есть определенные, как вы говорите, репутационные или дополнительные вызовы, но большое количество литовцев проголосовало за тех представителей, которые избраны в Сейм, и мы должны оценить ожидания всех этих людей“, - сказал Ю. Олекас.