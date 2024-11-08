2024.11.08 09:06

Социал-демократы объясняют выбор "Зари Немана" для коалиции голосами избирателей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Член Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Юозас Олекас уверяет, что социал-демократы, приглашая партию „Заря Немана“ в правящую коалицию, понимают, что могут столкнуться с репутационными вызовами, но, по словам политика, необходимо оценить и тот факт, что за „Зарю Немана“ проголосовало много людей.

В четверг в передаче LRT „Тема дня“ Ю. Олекаса спросили, почему партия „Заря Немана“ была приглашена в правящую коалицию, хотя ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис из-за своей антисемитской риторики был признан нарушившим Конституцию. Он указал, что окончательные решения относительно состава правящего большинства пока не приняты.

Однако, по мнению представителя социал-демократов, следует учитывать, что на выборах в Сейм многие избиратели страны проголосовали за „Зарю Немана“.

„Мы видели, что есть определенные, как вы говорите, репутационные или дополнительные вызовы, но большое количество литовцев проголосовало за тех представителей, которые избраны в Сейм, и мы должны оценить ожидания всех этих людей“, - сказал Ю. Олекас.

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