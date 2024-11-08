Социал-демократы объясняют выбор "Зари Немана" для коалиции голосами избирателей

В четверг в передаче LRT „Тема дня“ Ю. Олекаса спросили, почему партия „Заря Немана“ была приглашена в правящую коалицию, хотя ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис из-за своей антисемитской риторики был признан нарушившим Конституцию. Он указал, что окончательные решения относительно состава правящего большинства пока не приняты.

Однако, по мнению представителя социал-демократов, следует учитывать, что на выборах в Сейм многие избиратели страны проголосовали за „Зарю Немана“.