Социал-демократы о проекте Закона о нацменьшинствах: полупустой, вероятно, дискриминирующий

Вице-спикер социал-демократ Юлюс Сабатаускас 8 мая порадовался, что через 14 лет после того как перестал действовать прежний закон, пытаются принять закон о нацменьшинствах.
"Однако мы считаем, что проект нуждается в усовершенствовании, поскольку в нем не отражены установки ратифицированной Литвой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Кроме того, мы заметили определенное противостояние одних нацменьшинств другим. По крайней мере, есть такое впечатление", – заметил Сабатаускас.
Политик положительно оценил тот факт, что в законе ясно охарактеризовано понятие нацменьшинств, но в нем появляется дополнительная установка, касающаяся Европейской экономической зоны, двусторонних соглашений. По словам депутата, только одному нацменьшинству в Литве обещают гарантировать образование на родном языке, другим – нет.
"В проекте закона сказано, что у представителей нацменьшинств есть право на обучение на родном языке в общеобразовательных и дополнительных развивающих учреждениях, однако там же сказано, что это должны делать по двусторонним или многосторонним соглашениям со странами Европейской экономической зоны. Понятно, что в таком случае одним нацменьшинствам предоставят такое право, а другим - нет. Польша входит в эту зону, а другие страны - нет. Я не хотел бы, чтобы это как-то приняли за панегирику в адрес страны-агрессора, но большинство этих людей - патриоты Литвы, которые полностью интегрированы, здесь родились их родители, дедушки и бабушки. Я считаю, что у них есть право на сохранение своих традиций и языка", – сказал Сабатаускас.
По его мнению, в местах, где представители нацменьшинств проживают в большом количестве, могут быть названия улиц и населенных пунктов на двух языках.
"Я видел в Польше – недалеко от Пуньска были таблички на двух языках. Почему так нельзя сделать в Литве? Тем более, что это есть в конвенции", – заметил Сабатаускас.
Он отмечает, что в проекте много ссылок на другие законы без конкретных объяснений.
Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич сказал, что, по его мнению, закон полупустой, он не решает некоторые актуальные проблемы, программирует в будущем новые дискуссии и конфликты.
"В процессе анализа проекта мы заметили, что он полупустой, в том смысле, что в нем не предусмотрено решение некоторых вопросов, например, название топонимов, просто даются ссылки на другие законы. Я считаю, что это плохо, это не решает проблему. Снова придется спорить по некоторым вопросам, обсуждать поправки к законам", – сказал Духневич.
Он порадовался, что в законе появилась характеристика нацменьшинств, но не жалел критики в адрес регламента образования нацменьшинств.
"Проект дает определенный приоритет польскоязычным жителям, поскольку поляки - граждане Евросоюза. Однако этот документ ограничивает права русскоязычных, белорусов учиться на родном языке. Я считаю, что такого ограничения не должно быть. Несмотря на то, что в Украине идет жестокая война, развязанная Россией, наши граждане никак не связаны с этой страной. И не надо прикрываться законами, чтобы вводить те или иные ограничения", – считает Духневич.
В проекте закона о нацменьшинствах, который был подготовлен Минюстом, установлены права и обязанности нацменьшинств и обязательства страны для создания условий, чтобы нацменьшинства могли сохранять свою культуру, язык.
В соответствии с проектом, нацменьшинство - "это группа граждан Литвы, отличающаяся следующими признаками: живет на территории ЛР, у нее есть долгосрочные, прочные и постоянные связи с ЛР, численность людей в этой группе меньше, чем в остальной части жителей ЛР, и ее объединяет стремление сохранить свою национальную идентичность".
Согласно проекту, каждый представитель нацменьшинств имеет право свободно и беспрепятственно, индивидуально или публично, письменно или устно использовать свой язык, однако должен соблюдать закон об использовании государственного языка.
В проекте регламентируется право нацменьшинств на образование на родном языке. Представитель нацменьшинства, согласно проекту, "имеет право учиться на своем языке в общеобразовательных учебных заведениях и в учреждениях неформального обучения".
Согласно проекту, в школах, которые осуществляют преподавание по двусторонним или многосторонним договорам со странами Европейской экономической зоны, процесс обучения будет проходить на языке нацменьшинства.