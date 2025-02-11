Социал-демократы не поддержат инициативу консерваторов по гражданскому союзу: этот вопрос решим сами

„Точно в весеннюю сессию не будет включен этот вопрос, поскольку есть множество важных вопросов. Например, реализация мер Правительственной программы, налоговая реформа, пенсия второй ступени и т.д. С другой стороны, мы говорили и обсуждали с партией, что решим этот вопрос в течение срока наших полномочий. Наверное, после весенней сессии мы подумаем, когда будет подходящее время для его рассмотрения“, – заявил Р. Мотузас агентству Elta.
Кроме того, политик задается вопросом, почему консерваторы выступили с этой инициативой сразу после избрания бывшего министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса на пост председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы.
„Его зарегистрировали только после избрания Кащюнаса. Кроме того, его зарегистрировала либеральная часть партии консерваторов, и мы видим только подписи их представителей, а не позицию всей партии консерваторов“, – говорит Р. Мотузас.
В свою очередь, председательствующий в парламенте глава союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис заявил во вторник, что у законопроекта мало шансов получить поддержку большинства.
„Смотря каким будет законопроект. Если это будет то же самое, что пытались втиснуть в прошлом созыве, то я не вижу у этого какой-либо перспективы“, – заявил политик журналистам в Сейме.
Во вторник ряд консерваторов Сейма предложили включить законопроект о гражданском союзе в рабочую программу весенней сессии парламента, начинающуюся 10 марта.
По мнению парламентариев, гражданский союз актуален для всех, а не только для однополых пар, поэтому его принятие решило бы важный вопрос прав человека, который откладывается на протяжении долгого времени.