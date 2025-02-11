Социал-демократы не поддержат инициативу консерваторов по гражданскому союзу: этот вопрос решим сами

„Точно в весеннюю сессию не будет включен этот вопрос, поскольку есть множество важных вопросов. Например, реализация мер Правительственной программы, налоговая реформа, пенсия второй ступени и т.д. С другой стороны, мы говорили и обсуждали с партией, что решим этот вопрос в течение срока наших полномочий. Наверное, после весенней сессии мы подумаем, когда будет подходящее время для его рассмотрения“, – заявил Р. Мотузас агентству Elta.