2025.02.11 17:49

Социал-демократы не поддержат инициативу консерваторов по гражданскому союзу: этот вопрос решим сами

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Motuzas
Remigijus Motuzas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

После того как группа консерваторов Сейма во вторник предложила включить законопроект о гражданском союзе в рабочую программу весенней сессии, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) отказалась от его рассмотрения. По словам старосты фракции социал-демократов Ремигиюса Мотузаса, крупнейшая парламентская фракция намерена решить этот вопрос самостоятельно.

„Точно в весеннюю сессию не будет включен этот вопрос, поскольку есть множество важных вопросов. Например, реализация мер Правительственной программы, налоговая реформа, пенсия второй ступени и т.д. С другой стороны, мы говорили и обсуждали с партией, что решим этот вопрос в течение срока наших полномочий. Наверное, после весенней сессии мы подумаем, когда будет подходящее время для его рассмотрения“, – заявил Р. Мотузас агентству Elta.

Кроме того, политик задается вопросом, почему консерваторы выступили с этой инициативой сразу после избрания бывшего министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса на пост председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы.

„Его зарегистрировали только после избрания Кащюнаса. Кроме того, его зарегистрировала либеральная часть партии консерваторов, и мы видим только подписи их представителей, а не позицию всей партии консерваторов“, – говорит Р. Мотузас.

В свою очередь, председательствующий в парламенте глава союза демократов „Во имя ЛитвыС. Сквернялис заявил во вторник, что у законопроекта мало шансов получить поддержку большинства.

„Смотря каким будет законопроект. Если это будет то же самое, что пытались втиснуть в прошлом созыве, то я не вижу у этого какой-либо перспективы“, – заявил политик журналистам в Сейме.

Во вторник ряд консерваторов Сейма предложили включить законопроект о гражданском союзе в рабочую программу весенней сессии парламента, начинающуюся 10 марта.

По мнению парламентариев, гражданский союз актуален для всех, а не только для однополых пар, поэтому его принятие решило бы важный вопрос прав человека, который откладывается на протяжении долгого времени.

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