Социал-демократы Литвы выбрали партнеров для правящей коалиции, но держат их в тайне

„Для себя мы уже решили“, – заявил журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„В ближайшее время получат и рассмотрят эти предложения“, – сказал он.

Однако политик отказался поделиться информацией о том, какие партии приглашаются в коалицию. Он заверил, что хотел бы лично проинформировать потенциальных партнеров о приглашении.

„Прежде всего, нужно говорить с потенциальными партнерами по коалиции, и было бы красиво, если бы они узнали об этом не из прессы“, – подчеркнул Г. Палуцкас.

По его словам, встреча с потенциальными партнерами по коалиции пока не запланирована.

Г. Палуцкас утверждает, что отдельной встречи переговорной группы по поводу того, кого пригласить в правящую коалицию, не было.