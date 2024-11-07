2024.11.07 16:51

Социал-демократы Литвы выбрали партнеров для правящей коалиции, но держат их в тайне

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Как утверждает кандидат на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас, социал-демократы уже приняли решение о том, кто будет приглашен в правящую коалицию. Несмотря на это, по словам политика, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт отправки приглашений потенциальным партнерам.

„Для себя мы уже решили“, – заявил журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„В ближайшее время получат и рассмотрят эти предложения“, – сказал он.

Однако политик отказался поделиться информацией о том, какие партии приглашаются в коалицию. Он заверил, что хотел бы лично проинформировать потенциальных партнеров о приглашении.

„Прежде всего, нужно говорить с потенциальными партнерами по коалиции, и было бы красиво, если бы они узнали об этом не из прессы“, – подчеркнул Г. Палуцкас.

По его словам, встреча с потенциальными партнерами по коалиции пока не запланирована.

Г. Палуцкас утверждает, что отдельной встречи переговорной группы по поводу того, кого пригласить в правящую коалицию, не было.

„Отдельной встречи не было, но мы общаемся по телефону, каких-то индивидуальных встреч или каких-то групповых встреч не было, потому что в этом нет необходимости“, – сказал он.

Политик, предложенный на пост премьер-министра, дает понять, что партиям, приглашенным в коалицию, будут сделаны конкретные предложения.

„Пяти рецептов не предлагаем, потому что так ничего не испечем“, – подчеркнул он.

В четверг возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом партия „Заря Немана“ получила от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), победившей на выборах в Сейм и формирующей новое правящее большинство, приглашение примкнуть к коалиции, сообщают источники ELTA. Это агентству Elta подтвердил и сам Р. Жемайтайтис.

На фоне продолжающихся дискуссий о будущей правящей коалиции, во вторник переговорная группа от СДПЛ встретилась с представителями Союза демократов „Во имя Литвы“, а затем с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В среду возможная коалиция обсуждалась с „Зарей Немана“, а в четверг утром состоялась встреча с Движением либералов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии