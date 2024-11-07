Социал-демократы Литвы выбрали партнеров для правящей коалиции, но держат их в тайне

„Для себя мы уже решили“, – заявил журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
„В ближайшее время получат и рассмотрят эти предложения“, – сказал он.
Однако политик отказался поделиться информацией о том, какие партии приглашаются в коалицию. Он заверил, что хотел бы лично проинформировать потенциальных партнеров о приглашении.
„Прежде всего, нужно говорить с потенциальными партнерами по коалиции, и было бы красиво, если бы они узнали об этом не из прессы“, – подчеркнул Г. Палуцкас.
По его словам, встреча с потенциальными партнерами по коалиции пока не запланирована.
Г. Палуцкас утверждает, что отдельной встречи переговорной группы по поводу того, кого пригласить в правящую коалицию, не было.
„Отдельной встречи не было, но мы общаемся по телефону, каких-то индивидуальных встреч или каких-то групповых встреч не было, потому что в этом нет необходимости“, – сказал он.
Политик, предложенный на пост премьер-министра, дает понять, что партиям, приглашенным в коалицию, будут сделаны конкретные предложения.
„Пяти рецептов не предлагаем, потому что так ничего не испечем“, – подчеркнул он.
В четверг возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом партия „Заря Немана“ получила от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), победившей на выборах в Сейм и формирующей новое правящее большинство, приглашение примкнуть к коалиции, сообщают источники ELTA. Это агентству Elta подтвердил и сам Р. Жемайтайтис.
На фоне продолжающихся дискуссий о будущей правящей коалиции, во вторник переговорная группа от СДПЛ встретилась с представителями Союза демократов „Во имя Литвы“, а затем с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В среду возможная коалиция обсуждалась с „Зарей Немана“, а в четверг утром состоялась встреча с Движением либералов.