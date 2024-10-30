Социал-демократы Литвы расширяют консультации по коалиции, привлекая "Зарю Немана" и либералов

„Мы будем консультироваться с партиями левоцентристского политического спектра. Это двусторонние консультации. Пока их не приглашают ни на какие переговоры за общим столом“, - вторил кандидат партии в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас.

„Наша переговорная группа продолжает консультации по формированию левоцентристского правящего большинства. Мы продолжим эту работу двусторонними консультациями, и решения нам придется принять в течение ближайшей недели, потому что на 9 ноября запланировано заседание нашего совета, на котором мы должны принять окончательные решения по нашей правящей коалиции“, - заявила журналистам председатель партии Вилия Блинкявичюте после встречи, развеяв интригу относительно премьерства.

„Основные три партии (СДПЛ, „Во имя Литвы“ и СКЗЛ – ELTA), которые потенциально могут составить ось коалиции. А также, как уже упоминалось, Движение либералов и „Заря Немана“, - уточнил он.

По его словам, важно консультироваться с более широким кругом партий, поскольку СДПЛ как основная политическая сила, формирующая коалицию, хочет знать положения всех потенциальных партнеров к конструктивной работе в большинстве.