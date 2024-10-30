2024.10.30 19:29

Социал-демократы Литвы расширяют консультации по коалиции, привлекая "Зарю Немана" и либералов

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
LSDP prezidiumo posėdis
LSDP prezidiumo posėdis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), добившаяся победы на выборах в Сейм, заверяет, что продолжит консультации не только с Союзом демократов „Во имя Литвы“ и „аграриями“, но и с возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом „Зарей Немана“ и Движением либералов Виктории Чмилите-Нильсен.

Такое решение было одобрено президиумом СДПЛ в среду вечером.

„Наша переговорная группа продолжает консультации по формированию левоцентристского правящего большинства. Мы продолжим эту работу двусторонними консультациями, и решения нам придется принять в течение ближайшей недели, потому что на 9 ноября запланировано заседание нашего совета, на котором мы должны принять окончательные решения по нашей правящей коалиции“, - заявила журналистам председатель партии Вилия Блинкявичюте после встречи, развеяв интригу относительно премьерства.

„Мы будем консультироваться с партиями левоцентристского политического спектра. Это двусторонние консультации. Пока их не приглашают ни на какие переговоры за общим столом“, - вторил кандидат партии в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас.

„Основные три партии (СДПЛ, „Во имя Литвы“ и СКЗЛ – ELTA), которые потенциально могут составить ось коалиции. А также, как уже упоминалось, Движение либералов и „Заря Немана“, - уточнил он.

По его словам, важно консультироваться с более широким кругом партий, поскольку СДПЛ как основная политическая сила, формирующая коалицию, хочет знать положения всех потенциальных партнеров к конструктивной работе в большинстве.

„Более чем один вопрос, имеющий значение для государства, требует широкого консенсуса, как можно более широкого. Поэтому нам действительно интересно узнать, что думают по этим важным вопросам другие – и Движение либералов, и „Заря Немана“, - аргументировал решение президиума партии вице-председатель СДПЛ.

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