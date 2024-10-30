Социал-демократы Литвы расширяют консультации по коалиции, привлекая "Зарю Немана" и либералов

Такое решение было одобрено президиумом СДПЛ в среду вечером.
„Наша переговорная группа продолжает консультации по формированию левоцентристского правящего большинства. Мы продолжим эту работу двусторонними консультациями, и решения нам придется принять в течение ближайшей недели, потому что на 9 ноября запланировано заседание нашего совета, на котором мы должны принять окончательные решения по нашей правящей коалиции“, - заявила журналистам председатель партии Вилия Блинкявичюте после встречи, развеяв интригу относительно премьерства.
„Мы будем консультироваться с партиями левоцентристского политического спектра. Это двусторонние консультации. Пока их не приглашают ни на какие переговоры за общим столом“, - вторил кандидат партии в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас.
„Основные три партии (СДПЛ, „Во имя Литвы“ и СКЗЛ – ELTA), которые потенциально могут составить ось коалиции. А также, как уже упоминалось, Движение либералов и „Заря Немана“, - уточнил он.
По его словам, важно консультироваться с более широким кругом партий, поскольку СДПЛ как основная политическая сила, формирующая коалицию, хочет знать положения всех потенциальных партнеров к конструктивной работе в большинстве.
„Более чем один вопрос, имеющий значение для государства, требует широкого консенсуса, как можно более широкого. Поэтому нам действительно интересно узнать, что думают по этим важным вопросам другие – и Движение либералов, и „Заря Немана“, - аргументировал решение президиума партии вице-председатель СДПЛ.