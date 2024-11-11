Социал-демократы Литвы подписывают коалиционное соглашение с партиями "Во имя Литвы" и "Заря Немана"

Этим документом партии, сформировавшие правящее большинство, обязуются делегировать председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса на пост спикера Сейма, а социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса – на пост премьер-министра.
По просьбе председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса в проект коалиционного соглашения также вошло положение об отмене депутатской неприкосновенности депутата Сейма.
Было решено, что в случае обращения Генеральной прокуратуры с заявлением об отмене неприкосновенности депутата Сейма, входящего в коалицию, этот парламентарий сам должен дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.
Этот пункт был внесен после того, как С. Сквернялис поставил условие, чтобы лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, находящийся под следствием правоохранительных органов за свои антисемитские высказывания, отказался от депутатской неприкосновенности сразу после обращения Генеральной прокуратуры.
В соглашении также выделены 12 ключевых приоритетов деятельности коалиции. В число приоритетных вошли такие вопросы как национальная безопасность, экономический рост и улучшение условий жизни семей.
Среди приоритетов коалиция также выделяет повышение доходов населения, равные возможности для получения качественного образования, увеличение продолжительности здоровой жизни, внимание к дорогам путем создания дорожного фонда.
Также особое внимание уделяется инвестициям в устойчивую энергетику, укреплению общественного порядка, внимание к селу и устойчивому сельскому хозяйству, сохранению окружающей среды и ее ресурсов, а также обещанию способствовать созданию открытого, демократического общества и гражданской идентичности. Планируется также принятие плана по борьбе с ксенофобией.
Среди основных приоритетов коалиции выделяется внимание к ситуации с безопасностью в стране – перечисляются обязательства по своевременному приему немецкой бригады, формированию дивизии, укреплению оборонной промышленности и т. д.
Решение о совместном формировании правящего большинства было принято партиями еще в пятницу, а в минувшие выходные оно было одобрено руководящими органами всех трех политических сил.
Между тем, социал-демократы, обещавшие перед выборами не вступать в коалицию с „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, чьи антисемитские высказывания вызвали широкий общественный резонанс, из-за изменившегося своего решения подверглись критике со стороны общественности и зарубежных партнеров. Критику и свою позицию по поводу данного решения высказали политики Германии, Польши и США.
Коалиция из трех вышеупомянутых политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.