Социал-демократы Литвы подписывают коалиционное соглашение с партиями "Во имя Литвы" и "Заря Немана"

Этим документом партии, сформировавшие правящее большинство, обязуются делегировать председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса на пост спикера Сейма, а социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса – на пост премьер-министра.

По просьбе председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса в проект коалиционного соглашения также вошло положение об отмене депутатской неприкосновенности депутата Сейма.

Было решено, что в случае обращения Генеральной прокуратуры с заявлением об отмене неприкосновенности депутата Сейма, входящего в коалицию, этот парламентарий сам должен дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.