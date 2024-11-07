Социал-демократическая партия Литвы пригласила в коалицию "Зарю Немана" и партию "Во имя Литвы"

Это агентству ELTA подтвердили Р. Жемайтайтис и С. Сквернялис.

„Поскольку официально обратились, вчера мы обсуждали и беседовали... То это предложение есть. Теперь завтра нам предстоит посмотреть, что и как. Посмотрим, устроит ли нас это – придется созвать заседание правления“, – сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.

По его словам, президиум партии обсудит полученное приглашение уже в пятницу.

„Председатель партии и президиум завтра обсудит. Завтра будет рекомендационный, а затем правление“, – сказал он, добавив, что правление будет созвано в понедельник.

С. Сквернялис: решение о коалиции мы примем завтра в правлении партии