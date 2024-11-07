Социал-демократическая партия Литвы пригласила в коалицию "Зарю Немана" и партию "Во имя Литвы"

Это агентству ELTA подтвердили Р. Жемайтайтис и С. Сквернялис.
„Поскольку официально обратились, вчера мы обсуждали и беседовали... То это предложение есть. Теперь завтра нам предстоит посмотреть, что и как. Посмотрим, устроит ли нас это – придется созвать заседание правления“, – сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.
По его словам, президиум партии обсудит полученное приглашение уже в пятницу.
„Председатель партии и президиум завтра обсудит. Завтра будет рекомендационный, а затем правление“, – сказал он, добавив, что правление будет созвано в понедельник.
С. Сквернялис: решение о коалиции мы примем завтра в правлении партии
Получив приглашение от социал-демократов примкнуть к правящей коалиции, председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис заявил, что окончательное решение партия примет в пятницу утром. По его словам, следует учитывать и тот факт, что в коалицию СДПЛ пригласила и партию „Заря Немана“.
„Странный формат. Мы получили приглашение, и завтра правление нашей партии примет решение“, – сказал С. Сквернялис агентству Elta, подтвердив по телефону, что его пригласили вступить в правящую коалицию.
С. Сквернялис также воздержался от комментариев относительно условий данного приглашения.
„Спасибо за приглашение, а завтра у правления партии будет новый факт, что в коалицию приглашаются три партии, тогда и примем решение“, – сказал политик.
Однако С. Сквернялис заверил, что пока нет ответа, войдет ли „Во имя Литвы“ в коалицию.
„Точно нету“, — заверил он.
На фоне продолжающихся дискуссий о будущей правящей коалиции, во вторник переговорная группа от СДПЛ встретилась с представителями Союза демократов „Во имя Литвы“, а затем с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В среду возможная коалиция обсуждалась с „Зарей Немана“, а в четверг утром состоялась встреча с Движением либералов.
На фоне продолжающихся дискуссий о будущей правящей коалиции, во вторник переговорная группа от СДПЛ встретилась с представителями Союза демократов „Во имя Литвы“, а затем с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В среду возможная коалиция обсуждалась с „Зарей Немана“, а в четверг утром состоялась встреча с Движением либералов.
Удастся ли сформировать коалицию вместе с „Во имя Литвы“ и СКЗЛ – неясно. Бывшие сотоварищи – председатель демократов Саулюс Сквернялис и лидер „крестьян“ Рамунас Карбаускис – публично ссорились еще до выборов и не скрывали своих разногласий. В свою очередь, правление „Во имя Литвы“ возложило определенные надежды на будущих партнеров по коалиции, которым, по словам председателя партии, СКЗЛ не соответствует.