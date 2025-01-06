Социал-демократ предлагает применять льготную ставку НДС на самые необходимые продукты питания

„Благодаря большему потреблению и меньшему количеству товаров, импортируемых из соседних стран, увеличится оборот продуктов питания, в производство будет вкладываться больше средств и повысится конкурентоспособность на общем внутреннем рынке Европейского союза“, - поясняет М. Петраускайте.

Инициатор поправок к закону о НДС уверяет, что цены на продукты питания в Литве „очень высокие“ по сравнению с большинством стран Евросоюза. По словам депутата Сейма, на это влияет действующая сейчас ставка НДС на продукты питания в размере 21 проц., которая в других странах ЕС значительно ниже.