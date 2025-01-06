Социал-демократ предлагает применять льготную ставку НДС на самые необходимые продукты питания

„Благодаря большему потреблению и меньшему количеству товаров, импортируемых из соседних стран, увеличится оборот продуктов питания, в производство будет вкладываться больше средств и повысится конкурентоспособность на общем внутреннем рынке Европейского союза“, - поясняет М. Петраускайте.
Инициатор поправок к закону о НДС уверяет, что цены на продукты питания в Литве „очень высокие“ по сравнению с большинством стран Евросоюза. По словам депутата Сейма, на это влияет действующая сейчас ставка НДС на продукты питания в размере 21 проц., которая в других странах ЕС значительно ниже.
„Льготы по НДС на продукты питания применяются во многих странах ЕС. Ирландия применяет нулевую ставку НДС на продукты питания, Польша – 5 проц., Германия – 7 проц. (...) В части стран ЕС с более сильной экономикой, чем Литва, применяются системы двух льготных ставок НДС на продовольственные товары по видам соответственно в пределах от 4 до 13,5 проц.“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
М. Петраускайте не уточнила, какие продукты питания могут облагаться льготной ставкой НДС. По предложению политика, перечень продуктов первой необходимости должно подготовить и корректировать Правительство или уполномоченный им орган.
Программа правительства под руководством премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса предусматривает снижение ставки НДС на свежие фрукты и овощи. Ранее премьер-министр утверждал, что в бюджете 2025 года нет места для льгот по НДС, но пообещал вернуться к этому вопросу в следующем году.