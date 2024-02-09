Социал-демократ обратился в Генпрокуратуру Литвы по поводу передачи проекта Национального стадиона компании Hanner

"Поскольку согласно новому соглашению изменены существенные условия контракта, есть подозрение, что при передаче проекта компании Hanner был нарушен Закон о госзакупках. Прошу обратить внимание на ситуацию и оценить, есть ли основания прекратить эту потенциально непрозрачную сделку", - говорится в обращении социал-демократа в Генпрокуратуру.
Как сообщалось ранее, девелоперская компания Hanner у управляющего фондом капитала BaltCap перенимает проект Национального стадиона в Вильнюсе. Кроме того, в многофункциональном комплексе в Шяшкине должна появиться универсальная арена, пригодная как для культурных, так и для спортивных мероприятий, а количество мест на самом стадионе будет увеличено на 3 тыс., до 18 тыс.
Индексация цен должна быть согласована в концессионном договоре проекта в феврале. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 года до середины 2022 года выросла на 40 проц. Однако муниципалитет готовится взять на себя лишь часть этого подорожания.
Как указывает Вильнюсское городское самоуправление, после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн евро дороже, чем планировалось ранее, то есть 158,4 млн евро. По словам мэра, стоимость строительных работ увеличилась на 28 млн евро, этому поспособствовали и новые работы (3 тыс. дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), то есть 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн. В евро можно сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее.
У BaltCap возникли репутационные проблемы после того, как выяснилось, что бывший партнер фонда Шарунас Степуконис, возможно, проиграл в казино более 30 млн евро.
Владелец Hanner Арвидас Авулис указывает, что намерен завершить строительство стадиона в 2026 году.
Весь многофункциональный комплекс включает в себя Национальный стадион с музеем спорта внутри, спортивный центр с залами баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, три футбольных тренировочных поля, легкоатлетический стадион международной категории с футбольным полем, легкоатлетическую разминочную зону с секторами метания, центр культуры с библиотекой и детский сад на 300 мест.