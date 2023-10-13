Социал-демократ из Кретинги предъявила топливные чеки со 158 дисконтными картами, два либерала представили идентичные отчеты

Сообщается, что социал-демократ все свои канцелярские расходы направила на топливо и представила чеки с одной АЗС Viada с улицы Витауто. Утверждается, что социал-демократ заправлялась здесь несколько раз в день.
Кроме того, можно заметить, что часть именных чеков с 54 различными дисконтными картами обслуживал один и тот же кассир.
Кроме того, коллега А. Юкнявичене, бывший "аграрий", а ныне социал-демократ Константинас Скиерус также предоставил в отчетах чеки с той же заправочной станции. Всего в чеках политика указывается, что в 2021-2022 гг. использовались 74 различные дисконтные карты. Подавляющее большинство предъявленных политиком чеков выданы тем же кассиром, что и в отчетах А. Юкнявичене.
Отмечается тенденция, что и А. Юкнявичене, и К. Скиерус предъявили чеки с автозаправки Viada на ул. Витауто – чеки были распечатаны в тот же день. Иными словами, разница во времени на чеках политиков составляет от нескольких до нескольких десятков минут.
Еще один социал-демократ Степонас Балтуонис указал 67 чеков с различными дисконтными картами. Целых 51 различную дисконтную карту ему применила оператор АЗС Treverna Гитана Монцявичене.
Как показывают указанные в отчетах данные, за топливо политик рассчитывался несколько раз в день – однако в чеках указаны разные номера дисконтных карт.
Возникли вопросы и по поводу двух членов Движения либералов – действующего депутата горсовета Ромуальдаса Яблонскаса и бывшего депутата горсовета Марюса Мешкаускаса.
"Эти два кретингских политика интересны тем, что представляют идентичные отчеты. Они записывают в отчет одну сумму, а затем предъявляют чеки с одной небольшой заправки Arinta в Картене", – говорится в публикации.
Отмечается, что представленные политиками счета-фактуры выписаны в той же последовательности – номера документов Р. Яблонскаса и М. Мешкаускаса чередуются. Кроме того, в отчетах указывается, что политики в Картене заправлялись в одни и те же дни с разницей в несколько часов.
Однако, несмотря на именные счета-фактуры, топливные чеки, представленные Р. Яблонскасом и М. Мешкаускасом, не являются именными.