Соцдемы предлагают усилить борьбу с дезинформацией из-за скандала с картами

В четверг консерваторы Сейма подали жалобу в Службу инспектора по журналистской этике по поводу атласов мира, продаваемых в одном из книжных магазинов столицы. На этих картах Крым и восточные территории Украины изображаются как часть России.

„Комиссия будет обеспечивать скоординированную деятельность государственных учреждений в сфере предотвращения и противодействия дезинформации, стремиться оперативно реагировать на информационные атаки и укреплять устойчивость общества к распространению дезинформации“, - пояснил председатель Комитета по культуре.

В сообщении указывается, что также обсуждались планы создания межведомственной комиссии.

„Важно, чтобы наши институты были готовы реагировать на многообразные вызовы и могли обеспечить, что дезинформация и пропаганда не навредят литовской демократии и обществу“, - в сообщении, распространенном в пятницу Социал-демократической партией Литвы (СДПЛ), цитируется К. Вилкаускас.

На этой неделе портал LRT.lt сообщил, что в книжном магазине Knygų pasaulis продаются карты, на которых Крым, аннексированный Москвой, и даже некоторые районы восточной Украины изображены как фактические территории Российской Федерации.

„Проблема распространения публикаций, содержащих вводящую в заблуждение информацию – это тест, который позволит нам оценить нашу готовность. (...) Необходимо усилить сотрудничество между институтами в целях предотвращения информационных атак и попыток распространения дезинформации. Реакция на эти угрозы должна быть скоординированной“, - подчеркнул социал-демократ.

В свою очередь К. Вилкаускас утверждает, что уже обсуждал с инспектором по журналистской этике Гражиной Раманаускайте информационные угрозы, вызовы борьбы с дезинформацией и надежность мер по обеспечению информационной безопасности в Литве.

По словам компании Knygų pasaulis, которая занимается продажей таких карт, российские атласы пользуются спросом, книжный магазин также отмечает, что распространение этих карт не нарушает закон.

Однако, как указывает LRT, ни один из этих атласов не дает объяснения тому, как Крым, Донецкая, Луганская, а также части Запорожской и Херсонской областей стали регионами России.

Информации о том, что эти карты, как сообщает LRT, вводят в заблуждение, нет ни на полке, ни на этикетке. Книжный магазин принадлежит компании (ЗАО) Grifnus.