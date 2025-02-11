СО-ХДЛ представит предложения по увеличению оборонного бюджета

В пресс-конференции, которая состоится в Сейме, примут участие избранный председатель СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас, депутат Сейма Казис Старкявичюс и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.
После этого решения ГСО президиум СО-ХДЛ призвал социал-демократов проявить инициативу и обновить соглашение между парламентскими партиями по политике безопасности. Консерваторы предлагают, чтобы в документе был установлен четкий план того, как будут достигаться цели ГСО.
Представители правящей партии восприняли подобные предложения неоднозначно. Премьер-министр Г. Палуцкас утверждал, что подобные, по его мнению, абстрактные документы не имеют большой ощутимой ценности.
Министр обороны Довиле Шакалене, хотя и согласилась с важностью консенсуса между политическими силами по вопросам обороны, также отметила, что в этом вопросе не следует торопиться.
Левоцентристское правительство в своей программе обязалось тратить на оборону не менее 3,5 проц. ВВП. Правда, после доработки государственного бюджета на 2025 год в декабре лимит заимствований на нужды национальной обороны был увеличен на 800 млн евро. С учетом этого в этом году ассигнования на оборону достигнут 4 проц. ВВП.