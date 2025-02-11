СО-ХДЛ представит предложения по увеличению оборонного бюджета

Министр обороны Довиле Шакалене , хотя и согласилась с важностью консенсуса между политическими силами по вопросам обороны, также отметила, что в этом вопросе не следует торопиться.

Левоцентристское правительство в своей программе обязалось тратить на оборону не менее 3,5 проц. ВВП. Правда, после доработки государственного бюджета на 2025 год в декабре лимит заимствований на нужды национальной обороны был увеличен на 800 млн евро. С учетом этого в этом году ассигнования на оборону достигнут 4 проц. ВВП.