СО-ХДЛ и Партия свободы обратились к европейским партиям: призывают реагировать на ситуацию в Грузии

„В обращении предлагается признать действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили единственным законно избранным руководителем страны до проведения новых выборов. То, что происходит сейчас в Грузии, — это не просто локальный спор на окраине Европы. Это один из эпизодов многовековых империалистических действий России и гибридной войны Путина с демократиями. Нелегитимный парламент не может избрать законного президента, а в отсутствие легитимных президентских выборов действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть признана президентом и единственным законным представителем Грузии“, - утверждает временный председатель СО-ХДЛ Радвиле Моркунайте-Микуленене.