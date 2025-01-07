СО-ХДЛ и Партия свободы обратились к европейским партиям: призывают реагировать на ситуацию в Грузии

„В обращении предлагается признать действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили единственным законно избранным руководителем страны до проведения новых выборов. То, что происходит сейчас в Грузии, — это не просто локальный спор на окраине Европы. Это один из эпизодов многовековых империалистических действий России и гибридной войны Путина с демократиями. Нелегитимный парламент не может избрать законного президента, а в отсутствие легитимных президентских выборов действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть признана президентом и единственным законным представителем Грузии“, - утверждает временный председатель СО-ХДЛ Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Она также отметила, что СО-ХДЛ призывает провести в Грузии новые парламентские выборы под непосредственным надзором ОБСЕ и других международных организаций.
В то же время предлагается применить целевые санкции на национальном уровне и уровне ЕС к чиновникам „Грузинской мечты“, олигарху и почетному председателю правящей „Грузинской мечты“ Бидзину Иванишвили и его ближайшему политическому окружению, которые несут ответственность за выбор недемократического направления, фальсификацию выборов и массовые нарушения прав человека.
Партия свободы, обратившаяся к Альянсу либералов и демократов за Европу (ADLE) в связи со сложной ситуацией в Грузии, призывает либеральные партии не признавать избранный пророссийским режимом парламент и незаконно назначенного президента.
„Партия свободы призывает либеральные европейские партии через членов национальных парламентов, правительств и Европейского парламента предпринять следующие действия: (...) применить целевые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов, политические преследования и нарушения прав человека, начать международные расследования фальсификаций выборов и подавления гражданского общества в Грузии, прекратить финансовую поддержку режима, перенаправляя средства гражданскому обществу и демократическим инициативам для поддержки организации свободных и справедливых выборов под надзором международных наблюдателей“, - говорится в распространенном сообщении.
Партия свободы также отмечает, что позиция руководства литовского государства в этом вопросе умеренная. По их мнению, это представляет прямую угрозу национальной безопасности Литвы, поэтому необходимо усилить координацию действий на национальном и международном уровнях.
В начале декабря премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию „Грузинская мечта“, заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года. После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов.
Кроме того, 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых впервые было отменено прямое голосование граждан. В ходе них на посту главы государства был утвержден единственный кандидат, выдвинутый правящей партией, – бывший футболист Михаил Кавелашвили.