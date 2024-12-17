СМИ: "Заря Немана" рассматривает возможность выхода из правящей коалиции

Как сообщалось ранее, в понедельник председатель партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис заявил, что поднимет вопрос о своем пребывании в коалиции, в случае если в ближайшее время не будет представлена его кандидатура на должность заместителя председателя Сейма.

„В ближайшее время мы поднимем вопрос – может ли „Заря Немана“ продолжать участие в правящей коалиции или не может участвовать в правящей коалиции, и насколько партнеры по коалиции настроены на выполнение коалиционного соглашения“, – заявил Р. Жемайтайтис журналистам после заседания коалиционного совета.