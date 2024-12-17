СМИ: "Заря Немана" рассматривает возможность выхода из правящей коалиции

Как сообщалось ранее, в понедельник председатель партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис заявил, что поднимет вопрос о своем пребывании в коалиции, в случае если в ближайшее время не будет представлена его кандидатура на должность заместителя председателя Сейма.
„В ближайшее время мы поднимем вопрос – может ли „Заря Немана“ продолжать участие в правящей коалиции или не может участвовать в правящей коалиции, и насколько партнеры по коалиции настроены на выполнение коалиционного соглашения“, – заявил Р. Жемайтайтис журналистам после заседания коалиционного совета.
Ранее партнеры по коалиции утверждали, что лидер „Зари Немана“ может быть назначен на эту должность после решения его правовых проблем. Всё же Р. Жемайтайтис считает, что после отмены его депутатской неприкосновенности не осталось препятствий для его назначения на должность заместителя председателя Сейма.
В свою очередь спикер Сейма С. Сквернялис в понедельник повторил, что Р. Жемайтайтис будет предложен на должность заместителя председателя Сейма, когда решатся „правовые проблемы“.
В настоящее время в Районном суде города Вильнюса рассматривается уголовное дело, в котором Р. Жемайтайтис обвиняется в разжигании ненависти к еврейскому народу и публичном одобрении международных преступлений, их отрицании или грубом умалении.
Уставом Сейма предусмотрено, что у председателя парламента может быть семь заместителей. Три поста делегированы представителям крупнейшей правящей социал-демократической фракции – Юозу Олекасу, Расе Будбергите и Оринте Лейпуте. Пара –представителям оппозиции – Виктории Чмилите-Нильсен и Радвиле Моркунайте-Микуленене. „Неманцам“ делегированы две должности зампредов, однако на данный момент занята только одна – Агней Ширинскене.